Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він сказав, що за можливістю варто розвинути успіх, зокрема, продовжити наступ і на Луганську область.

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На Харківщині в ЗСУ найбільший успіх

Жданов зазначив, що ЗСУ мають найбільший успіх на Харківському напрямку. Тому, якщо в нас є можливості й резерви, треба просуватись далі. Зокрема, приємні новини надходять і з міст у Луганській області. Однак головне розрахувати свої сили, щоб не розтягнути фронт.

Росія буде збирати все, що можна з резервів для того, щоб кинути в бій. Вона буде намагатись стабілізувати фронт. Тут треба бути готовими, аби не проґавити той момент, коли російські резерви будуть надходити до лінії фронту,

– зауважив військовий експерт.

Які резерви має росія

За його словами, резервів, наприклад, на Далекому Сході й на кордоні з Фінляндією вже фактично не залишилось. Там лише строковики. Та й стягнути резерви звідти росія не встигне – до того часу вже й війна може закінчитись. Тому росіяни зніматимуть резерви з інших напрямків.

"Зокрема, частини 3-го армійського корпусу, який частково прибув на Донецький напрямок, можуть перекинути ще й на Харківський напрямок", – наголосив Жданов.

Він додав, що це безумовно вплине на стан корпусу, оскільки на Донецькому напрямку потужно працює наша артилерія, яка знищує склади боєприпасів, озброєння, техніки тощо. Непідготовлені окупанти ще до цих умов не адаптувались, а їх уже висмикнуть на інші.

У Бєлгородській області ще може бути декілька БТГ. Розгортання великої кількості груп ми там не спостерігали,

– підкреслив військовий експерт.

ЗСУ демонструють справжнє воєнне мистецтво

Жданов розказав, що стратегія ЗСУ – це справжнє воєнне мистецтво. Нам удалось переконати російське командування, що на Херсонщині буде головний удар, там буде контрнаступ, і вони все кинули туди.

"Ми створили такі умови, що російська розвідка не побачила, що на Харківщині формується ударне угрупування. Вони максимально ослабили цей напрямок для підсилення інших. Ми їх тут і піймали. Ми переграли росію. Ось у цьому і є воєнне мистецтво нашого Генштабу", – зазначив він.

Як далі проходитиме контрнаступ – ІІІ етап війни

Військовий експерт зауважив, що нині розпочався третій етап війни:

І етап – лютий – травень. Оборонна операція для того, щоб зупинити наступ російських військ стратегічно.

ІІ етап – червень – вересень. Позиційний етап війни на виснаження збройних сил росії. Ми намагались нанести якнайбільше вогневих уражень і втримати ті позиції, які займали.

ІІІ етап – тільки-но розпочався. Контрнаступальна операція.

На думку Жданова є декілька варіантів того, як розвиватиметься ситуація далі:

Ривок, перегрупування, підтягування резервів, наступний ривок.

Рейдові дії по тилах противника. Якщо є така можливість, і якщо у росіян невелика щільність у глибині їхньої оборони.

Контрнаступальні дії на іншому оперативному напрямку. Зокрема, в Лимані. Розвиток дій і вклинення в оборону ворога.

У будь-якому випадку ми переходимо до основного способу ведення бойових дій – контрнаступу,

– підсумував військовий експерт.

Жданов сказав, де ЗСУ мають найбільший успіх: дивіться відео

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