Російські війська оточили Ізюм наприкінці лютого, три тижні тримали в облозі й лише тоді захопили його. Росія використовувала Ізюм як оперативну базу, командний центр та зручний транспортний вузол для захоплення східного Донбасу, що після невдалого наступу на Київ стало для кремля головною метою.

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Як Україна відбивала Ізюм

Навесні Україна мала недостатню кількість артилерії, а потім військово-політичне керівництво країни довго анонсувало контрнаступ на півдні, фактично давши росіянам підвезти туди більше сил. І саме завдяки цьому ЗСУ змогли вдало вдарити на Харківщині.

День за днем ​​українські війська просувалися все далі за російські лінії, оточуючи Ізюм і відвойовуючи міста й села на своєму шляху. Російські війська масово відступили, а прокремлівські блогери відреагували на раптовий крах оборони з шоком і жахом. У п'ятницю міноборони росії заявило, що посилює сили у Харківській області,

– мовиться у статті NYT.

Попри заяви пропагандистів, те, що окупанти покинули свою техніку свідчить про те, що ніякого відходу насправді не планувалось і це – справжня втеча.

Що означає втрата Ізюма для росіян

The New York Times оцінили масштаб катастрофи, яку зазнала росія з втратою Ізюма. Це однозначно стане для окупантів переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою росії під Києвом.

Хід українського контрнаступу на сході в поєднанні з повільнішими й обмеженішими досягненнями на півдні є одними з найзначніших змін на передовій війни за останні місяці.

Нагадаємо, вчора українські війська зайшли в Ізюм. Російські окупанти полишали багато техніки, також поповнився обмінний фонд.

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