Загарбники зазнають шалених втрат у війні проти України. Особливо це стосується тих ворогів, які зараз перебувають на Харківському напрямку. Там російським бійцям вкрай не солодко.

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Захисники України зачищають Харківщину від ворога

ССО "АЗОВ" Харків, а також 14 ОМБр провели контрнаступальну операцію. Під час неї вдалося знищити 30 російських загарбників, танк і БМП, а також склад з боєкомплектом.

Як наші військові ефективно знищують ворога на Харківщині: дивіться відео

Прикордонники також показали, як вони з побратимами дають собі раду з ворогом. Завдяки спільним зусиллям вдалося позбавити загарбників цілої вантажівки зброї. Мовиться про КамАЗ, вщент напханий 152-міліметровими снарядами.

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Військові зауважили, що влучний постріл припав саме на бак. Тому й вдалося ліквідувати машину, яка перевозила боєкомплект. А ми то знаємо, що без нього загарбники мало на що здатні.

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Генштаб підтвердив звільнення Куп'янська

Напередодні усі активно обговорювали той факт, що Куп'янськ вдалося звільнити з-під окупації. Але важливим було підтвердження цього саме від Генштабу ЗСУ. І воно не забарилося.

У ранковому зведенні від 11 вересня відомство зауважило, що за останні дні звільнили майже дві тисячі квадратних кілометрів українських земель. А ще там зазначили, що ворога вдалося вибити з Куп'янська. Ба більше, ЗСУ продовжують звільняти ті населені пункти, які входять як до Куп'янського, так і до Ізюмського районів.

І попри те, що ворог щоденно втрачає чимало живої сили, він продовжує спроби бодай якогось наступу. Так, упродовж минулої доби зафіксували просування у районах Соснівки, Майорська, Миколаївки, Другого, Зайцевого, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Пісків, Первомайського та Новомихайлівки. Втім, досягнути бажаних результатів не вдалося. Тому російським загарбникам потрібно було відійти.

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