Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує 24 канал. Водночас, як зазначив глава держави, окупантам доводиться втікати.

Зверніть увагу Від 1 вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч кілометрів, – Зеленський звернувся до українців

Зеленський звернувся й до окупантів

Президент відзначив, що окупанти під час нашого контрнаступу показують українським військовим свої спини, адже всі вони втікають. Глава держави підкреслив, що це не найгірший для них варіант.

Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент звернувся й до окупантів. Глава держави зазначив, що ті, хто боїться повертатися до росії, можуть здатися у полон. Україна гарантує їм дотримання прав відповідно до Женевської конвенції.

Головне про контрнаступ ЗСУ станом на 10 вересня

У Балаклії офіційно підняли український прапор.

ЗСУ зайшли в Куп'янськ. Окупаційній "адміністрації" довелося втікати у Вовчанськ;

У Вовчанську загарбники теж не засиділися, тому перенесли "адміністрацію" до росії;

Зі Сватового окупанти також почали втікати;

ЗСУ вийшли на околиці Лисичанська;

Також тривають бої за Лиман;

Наші військові опублікувади в мережі кадри з Ізюма, то ж чекаємо хороших новин і звідти;

Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт, а ватажок бойовиків денис пушилін втік з Донецька.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео