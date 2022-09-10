Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает 24 канал. В то же время, как отметил глава государства, оккупантам приходится бежать.

Обратите внимание С 1 сентября ВСУ освободили около 2 тысяч километров, – Зеленский обратился к украинцам

Зеленский обратился и к оккупантам

Президент отметил, что оккупанты во время нашего контрнаступления показывают украинским военным свои спины, ведь все они бегут. Глава государства подчеркнул, что это не самый плохой для них вариант.

Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент обратился и к оккупантам. Глава государства отметил, что те, кто боится возвращаться в россию, могут сдаться в плен. Украина гарантирует им соблюдение прав в соответствии с Женевской конвенцией.

Главное о контрнаступлении ВСУ по состоянию на 10 сентября

В Балаклее официально подняли украинский флаг.

ВСУ вошли в Купянск. Оккупационной "администрации" пришлось бежать в Волчанск;

В Волчанске захватчики тоже не засиделись, поэтому перенесли "администрацию" в россию;

Из Сватового оккупанты тоже начали бежать;

ВСУ вышли на окраины Лисичанска;

Также продолжаются бои за Лиман;

Наши военные опубликовали в сети кадры из Изюма, поэтому ждем хороших новостей и оттуда;

Источники 24 канала в разведке сообщили, что ВСУ зашли в Донецкий аэропорт, а главарь боевиков денис пушилин скрылся из Донецка.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео