Українські військові продовжують блискавичний контрнаступ на Харківщині. У Генштабі ЗСУ нарешті підтвердили той факт, що нашим військовим вдалося звільнити з-під окупації Куп'янськ. Розповімо, за які населені пункти точаться бої.

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Звільнення Куп'янського району триває

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, деокупація територій України продовжується. Упродовж останніх днів вдалося звільнити близько двох тисяч квадратних кілометрів територій нашої держави. Так, захисникам вже вдалося зайти до Куп'янська. Крім того, продовжується звільнення населених пунктів, які входять як до Куп'янського, так і до Ізюмського районів.

Нагадаємо, що російські загарбники не полишають планів вийти на адміністративні межі Донецької області. Крім того, вони роблять все можливе для того, щоб ЗСУ не могли просунутися на Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі та Миколаївщині. Відомо також про проведення повітряної розвідки. З її допомогою загарбники хочуть покращити логістику. Не минулося, ясна річ, без обстрілів позицій ЗСУ уздовж усієї лінії фронту.

Крім того, упродовж минулої доби російські загарбники намагалися просунутися у районах Соснівки, Майорська, Миколаївки, Другого, Зайцевого, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Пісків, Первомайського та Новомихайлівки. Але всі ці пориви окупантів наші військові зруйнували. Тож ворогові довелося відійти.

Неспокійно ворогам і на Півдні України. Там контрнаступ також активно розвивається. Просто про нього намагаються говорити якомога менше, щоб не інформувати окупантів про подальші плани ЗСУ.

Завдали 10 авіаударів по загарбниках

Зауважимо, що упродовж минулої доби по окупантах українська авіація била 10 разів. Крім того, військові з ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 350 вогневих завдань. Усе це завдало чималих втрат ворогові:

80 окупантів,

8 танків,

17 одиниць автомобільної та броньованої техніки,

1 гаубиця "Мста-Б",

1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

А ще наші військові знищили три ворожі склади боєприпасів: у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.

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