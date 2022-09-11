Про головні події ще одного дня війни читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали основні новини з усіх фронтів.

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06:00 Сирени увімкнули знову. Але цього разу їх чула більша частина нашої держави, зокрема – Київ.

05:36 Очільники МЗС України та Німеччини Дмитро Кулеба та Анналена Бербок провели зустріч. Під час неї очільник українського міністерства попрохав боєприпаси для ЗСУ. За його словами, Бербок запевнила, що нашій державі нададуть важке озброєння.

04:02 Втретє за ніч у низці областей України пролунали повітряні тривоги.

03:50 А вже під ранок надійшла інформація про вибухи у тимчасово окупованих Євпаторії та Мелітополі. Що стосується півострова Крим, то там буцімто працювала російська ППО. А от по Мелітополю відомо лише про те, що там зафіксували п'ять "прильотів".

03:35 В ОК "Південь" повідомили про успіхи наших військових за минулу добу. Їм вдалося виконати 350 вогневих завдань, а також завдати 10 авіаатак. Що стосується втрат ворога, то вони такі:

80 окупантів,

8 танків,

17 одиниць автомобільної та броньованої техніки,

1 гаубиця "Мста-Б",

1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

Крім того, захисники України знищили 3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському, а також Бериславському районах.

02:52 Сергій Гайдай розповів, що прапор України, який над адмінбудівлею у Кремінній підняли партизани, колаборанти не наважуються знімати. А все тому, що вони знають, що очікуватиме на них за цей вчинок.

02:44 Невдовзі стало відомо про вибухи у Миколаєві, Вознесенську, а також Очакові. Про них повідомили як місцеві кореспонденти, так і мешканці.

01:34 Уночі в низці областей пролунали повітряні тривоги. Під час них повідомили про вибухи як у Дніпрі, так і на Харківщині.

01:21 Захисники України у звільненій Балаклії здерли ворожий триколор з білборда. Під ним вони побачили пророчі слова Тараса Шевченка – уривок поеми "Кавказ".

00:43 Володимир Зеленський виступив під час Ялтинського форуму. Він наголосив на тому, що 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності. Це, переконаний президент, буде справжнім випробуванням як для українців, так і європейців. Але усі справляться з ним, якщо спільно протистоятимуть ворогові.

00:31 Представники "влади" починають втікати з Луганщини. Це вони роблять через активний контрнаступ ЗСУ. Разом із ними починають втечу й окупанти. Вони забирають з собою усе, що лише можуть вкрасти.