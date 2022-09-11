О главных событиях еще одного дня войны читайте в материале 24 канала. Мы собрали основные новости со всех фронтов.

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06:00 Сирены включили снова. Но в этот раз их слышала большая часть нашего государства, в частности Киев.

05:36 Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок провели встречу. Во время нее глава украинского министерства попросил боеприпасы для ВСУ. По его словам, Бербок заверила, что нашему государству предоставят тяжелое вооружение.

04:02 Третий раз за ночь в ряде областей Украины прозвучали воздушные тревоги.

03:50 А уже под утро поступила информация о взрывах во временно оккупированных Евпатории и Мелитополе. Что касается полуострова Крым, то там работала российская ПВО. А вот по Мелитополю известно лишь о том, что там зафиксировали пять прилетов.

03:35 В ОК "Юг" сообщили об успехах наших военных за минувшие сутки. Им удалось выполнить 350 огневых задач, а также нанести 10 авиаатак. Что касается потерь врага, то они таковы:

80 оккупантов,

8 танков,

17 единиц автомобильной и бронированной техники,

1 гаубица "Мста-Б",

1 беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Кроме того, защитники Украины уничтожили 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

02:52 Сергей Гайдай рассказал, что флаг Украины, который над админзданием в Кременной подняли партизаны, коллаборанты не решаются снимать. А все потому, что они знают, что будет ожидать их за этот поступок.

02:44 Вскоре стало известно о взрывах в Николаеве, Вознесенске и Очакове. О них сообщили как местные корреспонденты, так и жители.

01:34 Ночью в ряде областей раздались воздушные тревоги. В ходе них сообщили о взрывах как в Днепре, так и в Харьковской области.

01:21 Защитники Украины в освобожденной Балаклее содрали вражеский триколор с билборда. Под ним они увидели пророческие слова Тараса Шевченко – отрывок поэмы "Кавказ".

00:43 Владимир Зеленский выступил во время Ялтинского форума. Он отметил, что 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости. Это, уверен президент, будет настоящим испытанием как для украинцев, так и европейцев. Но все справятся с ним, если будут совместно противостоять врагу.

00:31 Представители "власти" начинают бежать из Луганщины. Это они делают из-за активного контрнаступления ВСУ. Вместе с ними начинают бегство и оккупанты. Они забирают с собой все, что могут украсть.