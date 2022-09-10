Основне про ще один день війни в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали основні новини з усіх фронтів.

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05:54 Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що війна в Україні входить у критичну фазу. А все тому, що росія вже залучила 80% своїх сухопутних військ. Він підкреслив, що ця війна визначатиме, чи зможе армія країни-агресорки загрожувати членам Альянсу з часом. І саме з цієї причини він закликає допомагати Україні протистояти ворогові.

04:24 У Пентагоні прокоментували український контрнаступ на Херсонщині та Харківщині. Заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер зазначила, що просування українських військових дає обнадійливі ознаки. Водночас вона зауважила, що остаточну оцінку давати зарано.

02:12 В ОК "Південь" поділилися зведенням за минулу добу. Основна теза: окупанти намагаються бодай якось зупинити просування наших військових у регіоні. Але вдається їм це не надто, тож ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема:

75 службовців;

9 танків Т-72;

2 гаубиці "Мста-Б";

8 одиниць автобронетехніки.

02:04 Стало відомо, що ППО у Дніпрі збила крилату ракету, випущену ворогом. Мешканці повідомили, що в області чули щонайменше два вибухи.

01:22 Неспокійно було цієї ночі у низці міст. Вибухи лунали у Дніпрі, Миколаєві, а також на Харківщині.

00:51 Радник Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію на Харківщині. Він зауважив, що нам вдалося звільнити 30% території. Під час відвойовування наших земель військові також взяли безліч полонених. Арестович підкреслив, що їх уже нікуди дівати.

23:45 Обстріл ворога у Мелітополі підтвердив мер Іван Федоров. Він зауважив, що ЗСУ бажають загарбникам недоброї ночі. У місті, за його словами, лунають як вибухи, так і стрілянина.

22:46 Надійшло повідомлення про точне влучання по російських загарбниках у Мелітополі.

22:39 Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Каланчаку та Каховському районі Херсонщини чутно вибухи.