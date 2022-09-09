Основне про ще один день війни в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали основні новини з усіх фронтів.

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05:35 Ворог хотів завдати ракетного удару з Бєлгорода по Україні. Але одна з ракет, що вже стало традицією, "відмовилася" летіти. Снаряд, яким мали атакувати Харків, упав на території росії. Його уламки пошкодили будинок одного з місцевих мешканців.

04:25 У мережу виклали відео, на якому можна побачити, як ЗСУ знищують окупантів на Херсонському напрямку. Результатами успішно виконаної роботи поділилися бійці підрозділу TERRA.

Як захисники України нищать окупантів на Херсонському напрямку: дивіться відео:

02:55 Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає запровадження санкцій проти 606 осіб з росії. Мовиться про тих, хто обіймає керівні посади. До цього списку потрепили дмітрій мєдвєдєв, сєргєй шойгу, валєрій гєрасімов та інші посіпаки путіна.

02:45 Росіяни продовжують погрожувати Україні. Під час одного з ефірів російські пропагандисти наголосили на бажанні атакувати ядерні об'єкти України. Мовиться про Рівненську та Хмельницьку АЕС, по яких ворог прагне завдати удару.

01:55 Тим часом окупанти в Криму продовжують бідкатися. Цього разу їх турбує той факт, що "вишки Бойка" так і не змогли відновити свою роботу після ефективних ударів ЗСУ. Зокрема, своє незадоволення висловив самопроголошений "прем'єр" півострова сєргєй аксьонов.

01:48 В ОК "Південь" поділилися актуальною інформацією з фронту за минулу добу. У відомстві зауважили, що ЗСУ вдалося знищити поромну переправу окупантів поблизу Нової Каховки. Якщо ж говорити про загальну кількість влучань на Півдні, то їх налічують понад 250. Що стосується втрат ворога, то вони такі:

59 військових;

3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них;

2 самохідні гармати артилерії "Піон",

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць автобронетехніки;

2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

01:15 Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-членів НАТО. Вони обговорили питання допомоги Україні. Також не оминули увагою газовий шантаж росії.