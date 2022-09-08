Головне про ще один день війни в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали основні новини з усіх фронтів.

05:17 На засіданні Радбезу ООН різко засудили росію. США звинуватили її у насильницькій депортації українців та порушення прав людини під час так званої "фільтрації".

03:40 Росія знову вимагає скликати термінове засідання Ради безпеки ООН, бо "Україна загрожує світу".

03:09 У російському Бєлгороді вибухнула електрична підстанція й залишила населення міста й області без світла. У соцмережах поширили інформацію про те, що причиною пожежі на підстанції є те, що в неї влучили ракета, яку росіяни запускали по Харкову.

02:25 На п'ятій зустрічі у форматі "Рамштайн" Пентагон, ймовірно, оголосить про нову військову допомогу для України. У пакеті будуть боєприпаси GMLRS, які призначені для ракетних систем залпового вогню HIMARS.

01:59 На Півдні наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, а авіація завдала 13 ударів. Унаслідок цього втрати ворога склали:

108 бійців;

5 танків;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

15 одиниць бронетехніки;

10 гаубиць та гармат важкої артилерії;

120 міліметровий міномет;

2 пускові установки С-400;

радіолокатор наведення до С-300.

01:28 Невдовзі місія ООН прибуде В Оленівку, де росія скоїла кривавий теракт щодо українських полонених. Наразі невідомо, коли саме прибудуть представники організації, однак це трапиться найближчим часом.

00:33 Росіяни вчергове обстріляли Харків. У Салтівському районі ракета влучила в критично важливий об'єкт для нормального життєзабезпечення міста. На місці події виникла масштабна пожежа. Ще один приліт був у підприємство в Холодногірську.

00:32 У Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ на Півдні. Відомство зазначило, що в українських військових "повільний, але значущий прогрес".