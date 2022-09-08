У зверненні за 8 вересня президент розповів про нову допомогу від США, візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва та ситуацію на фронті. Більше – читайте далі.
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Реакція на смерть королеви
Глава держави наголосив, що смерть королеви Великої Британії – важка втрата для всієї Європи, яку він сприйняв з глибоким сумом.
Від імені всього українського народу висловлюю співчуття королівській родині, усій Великій Британії та країнам Співдружності націй. Наші думки й молитви з вами,
– заявив Зеленський.
Зеленський наголосив Блінкену на важливості визнати росію терористкою
Президент розповів про результати візиту Блінкена. Зокрема, політики провели "дуже корисні для обох країн переговори", які стосувалися:
- політичної співпраці;
- взаємодії у фінансовій площині;
- відбудови України після російських ударів.
Глава держави порушив питання офіційного визнання Росії державою-терористкою. Адже юридична реальність завжди має відповідати фактичній.
А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення,
– зазначив політик.
Водночас він подякував Блінкену, Джо Байдену та загалом США за двопартійну й двопалатну підтримку. Президент згадав і про рішення глави Білого дому щодо виділення нового пакету військової допомоги на 675 мільйонів доларів. А також про понад мільярд доларів із загального пакета підтримки європейських демократій.
Експорт зерна: куди вже прибула українська агропродукція
- За сьогодні з наших портів вийшли 4 судна з агропродукцією для азійських країн;
- на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн пшениці;
- вчора вийшов балкер із понад 50 тисячами тонн пшениці для Кенії;
- в Одесі зараз завантажують судна для Лівану та Лівії;
- у порту "Південний" чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію.
Зеленський зазначив, що кожен день роботи "зернової угоди" спростовує російську брехню щодо неї. Адже саме українське постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні.
Деокупація населених пунктів: глава держави подякував військовим
Загалом із 1 вересня наші воїни звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території.
До теми З українськими прапорами: військові показали, як їх зустрічають на деокупованих землях
Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що на засіданні військової Ставки заслухав доповіді командувачів оперативних напрямків. Вже є певні рішення. Далі Ставка працюватиме у форматі частих засідань, щоб командири на місцях мали повну підтримку. Зараз уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей.
Зеленський наголосив, звільнення нашої землі – це заслуга всіх, хто "чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум". З особливою подякою президент звернувся до:
- бійців 115-ї окремої бригади тероборони ОК "Північ". Герої відзначилися потужними боями ще раніше – у лютому – березні, зараз вони продовжують захищати Україну на Північному напрямку;
- воїнів 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми;
- першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня.
Президент також звернувся до тих, хто коментує воєнну ситуацію. Він закликав аналізувати повну картину, дякувати нашим захисникам і не забувати ні про кого з них.
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