В обращении за 8 сентября президент рассказал о новой помощи от США, визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и ситуации на фронте. Больше – читайте дальше.
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Реакция на смерть королевы
Глава государства подчеркнул, что смерть королевы Великобритании – тяжелая потеря для всей Европы, которую он воспринял с глубокой грустью.
От имени всего украинского народа выражаю соболезнования королевской семье, всей Великобритании и странам Содружества наций. Наши мысли и молитвы с вами,
– заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул Блинкену важность признать россию террористкой
Президент рассказал о результатах визита Блинкена. В частности, политики провели "очень полезные для обеих наших стран переговоры", которые касались:
- политического сотрудничества;
- взаимодействия в финансовой плоскости;
- восстановление Украины после российских ударов.
Глава государства поднял вопрос официального признания России государством-террористом. Ведь юридическая реальность всегда должна соответствовать фактической реальности.
А это факт, что Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал, что российскому террору не будет прощения,
– отметил политик.
В то же время он поблагодарил Блинкена, Джо Байдена и США за двухпартийную и двухпалатную поддержку. Президент упомянул и о решении главы Белого дома по выделению нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов. А также о более чем миллиарде долларов из общего пакета поддержки европейских демократий.
Экспорт зерна: куда уже прибыла украинская агропродукция
- За сегодняшний день из наших портов вышли 4 судна с агропродукцией для азиатских стран;
- на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн пшеницы;
- вчера вышел балкер с более чем 50 тысяч тонн пшеницы для Кении;
- в Одессе сейчас загружают суда для Ливана и Ливии;
- в порту "Южный" ожидает загрузки судно, следующего в Индию.
Зеленский отметил, что каждый день работы "зернового соглашения" опровергает российскую ложь по отношению к ней. Ведь именно украинская поставка гарантирует продовольственную безопасность на глобальном уровне.
Деокупация населенных пунктов: глава государства поблагодарил военных
Всего с 1 сентября наши воины освободили более тысячи квадратных километров территории.
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Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам, спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный на днях,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что на заседании военной Ставки заслушал доклад командующих оперативных направлений. Есть уже определенные решения. Далее Ставка будет работать в формате частых заседаний, чтобы командиры на местах получили полную поддержку. Сейчас вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты наших людей.
Зеленский подчеркнул, что освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто "четко и вовремя выполняет общий оборонный замысел". С особой благодарностью президент обратился к:
- бойцов 115-й отдельной бригады терробороны ОК "Север". Герои отличились мощными боями еще раньше – в феврале – марте, сейчас они продолжают защищать Украину на Северном направлении;
- воинов 117-й отдельной бригады терробороны, действующих в направлении Суджа – Сумы;
- первой танковой бригаде, которая крепко удерживает позиции в направлении Гомель – Городня.
Президент также обратился к комментирующим военную ситуацию. Он призвал анализировать полную картину, благодарить наших защитников и не забывать ни о ком из них.
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