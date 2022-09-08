В обращении за 8 сентября президент рассказал о новой помощи от США, визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и ситуации на фронте. Больше – читайте дальше.

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Реакция на смерть королевы

Глава государства подчеркнул, что смерть королевы Великобритании – тяжелая потеря для всей Европы, которую он воспринял с глубокой грустью.

От имени всего украинского народа выражаю соболезнования королевской семье, всей Великобритании и странам Содружества наций. Наши мысли и молитвы с вами,

– заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул Блинкену важность признать россию террористкой

Президент рассказал о результатах визита Блинкена. В частности, политики провели "очень полезные для обеих наших стран переговоры", которые касались:

политического сотрудничества;

взаимодействия в финансовой плоскости;

восстановление Украины после российских ударов.

Глава государства поднял вопрос официального признания России государством-террористом. Ведь юридическая реальность всегда должна соответствовать фактической реальности.

А это факт, что Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал, что российскому террору не будет прощения,

– отметил политик.

В то же время он поблагодарил Блинкена, Джо Байдена и США за двухпартийную и двухпалатную поддержку. Президент упомянул и о решении главы Белого дома по выделению нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов. А также о более чем миллиарде долларов из общего пакета поддержки европейских демократий.

Обратите внимание! Сегодня Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Кении. Она стала первой в истории отношений между нашими государствами. Лидеры стран договорились усиливать сотрудничество и вместе преодолевать продовольственный кризис.

Экспорт зерна: куда уже прибыла украинская агропродукция

За сегодняшний день из наших портов вышли 4 судна с агропродукцией для азиатских стран;

на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн пшеницы;

вчера вышел балкер с более чем 50 тысяч тонн пшеницы для Кении;

в Одессе сейчас загружают суда для Ливана и Ливии;

в порту "Южный" ожидает загрузки судно, следующего в Индию.

Зеленский отметил, что каждый день работы "зернового соглашения" опровергает российскую ложь по отношению к ней. Ведь именно украинская поставка гарантирует продовольственную безопасность на глобальном уровне.

Деокупация населенных пунктов: глава государства поблагодарил военных

Всего с 1 сентября наши воины освободили более тысячи квадратных километров территории.

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Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам, спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный на днях,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на заседании военной Ставки заслушал доклад командующих оперативных направлений. Есть уже определенные решения. Далее Ставка будет работать в формате частых заседаний, чтобы командиры на местах получили полную поддержку. Сейчас вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты наших людей.

Зеленский подчеркнул, что освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто "четко и вовремя выполняет общий оборонный замысел". С особой благодарностью президент обратился к:

бойцов 115-й отдельной бригады терробороны ОК "Север". Герои отличились мощными боями еще раньше – в феврале – марте, сейчас они продолжают защищать Украину на Северном направлении;

воинов 117-й отдельной бригады терробороны, действующих в направлении Суджа – Сумы;

первой танковой бригаде, которая крепко удерживает позиции в направлении Гомель – Городня.

Президент также обратился к комментирующим военную ситуацию. Он призвал анализировать полную картину, благодарить наших защитников и не забывать ни о ком из них.

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