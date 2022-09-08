Главное о еще одном дне войны в Украине – читайте в материале 24 канала . Мы собрали основные новости со всех фронтов.

05:17 На заседании Совбеза ООН резко осудили Россию. США обвинили ее в насильственной депортации украинцев и нарушении прав человека во время так называемой "фильтрации".

03:40 Россия снова требует созвать срочное заседание Совбеза ООН, потому что "Украина угрожает миру".

03:09 В российском Белгороде взорвалась электрическая подстанция и оставила население города и области без света. В соцсетях распространили информацию о том, что причиной пожара на подстанции является то, что в нее попала ракета, которую россияне запускали по Харькову.

02:25 На пятой встрече в формате "Рамштайн" Пентагон, вероятно, объявит о новой военной помощи для Украины. В пакете будут боеприпасы GMLRS, предназначенные для ракетных систем залпового огня HIMARS.

01:59 На Юге наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, а авиация нанесла 13 ударов. В результате потери врага составили:

108 бойцов;

5 танков;

3 реактивные системы залпового огня "Град";

15 единиц бронетехники;

10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;

120 миллиметровый миномет;

2 пусковые установки С-400;

радиолокатор наведения в С-300.

01:28 Вскоре миссия ООН прибудет в Оленевку, где россия совершила кровавый теракт в отношении украинских пленных. Пока неизвестно, когда именно прибудут представители организации, однако это произойдет в ближайшее время.

00:33 Россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В Салтовском районе ракета попала в критически важный объект для нормального жизнеобеспечения города. На месте происшествия возник масштабный пожар. Еще один прилет был в предприятие в Холодногорске.

00:32 В Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ на Юге. Ведомство отметило, что у украинских военных "медленный, но значимый прогресс".