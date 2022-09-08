Главное о еще одном дне войны в Украине – читайте в материале 24 канала . Мы собрали основные новости со всех фронтов.
05:17 На заседании Совбеза ООН резко осудили Россию. США обвинили ее в насильственной депортации украинцев и нарушении прав человека во время так называемой "фильтрации".
03:40 Россия снова требует созвать срочное заседание Совбеза ООН, потому что "Украина угрожает миру".
03:09 В российском Белгороде взорвалась электрическая подстанция и оставила население города и области без света. В соцсетях распространили информацию о том, что причиной пожара на подстанции является то, что в нее попала ракета, которую россияне запускали по Харькову.
02:25 На пятой встрече в формате "Рамштайн" Пентагон, вероятно, объявит о новой военной помощи для Украины. В пакете будут боеприпасы GMLRS, предназначенные для ракетных систем залпового огня HIMARS.
01:59 На Юге наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, а авиация нанесла 13 ударов. В результате потери врага составили:
- 108 бойцов;
- 5 танков;
- 3 реактивные системы залпового огня "Град";
- 15 единиц бронетехники;
- 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;
- 120 миллиметровый миномет;
- 2 пусковые установки С-400;
- радиолокатор наведения в С-300.
01:28 Вскоре миссия ООН прибудет в Оленевку, где россия совершила кровавый теракт в отношении украинских пленных. Пока неизвестно, когда именно прибудут представители организации, однако это произойдет в ближайшее время.
00:33 Россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В Салтовском районе ракета попала в критически важный объект для нормального жизнеобеспечения города. На месте происшествия возник масштабный пожар. Еще один прилет был в предприятие в Холодногорске.
00:32 В Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ на Юге. Ведомство отметило, что у украинских военных "медленный, но значимый прогресс".