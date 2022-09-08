Об этом сообщают иностранные СМИ. Где именно побывает госсекретарь США – пока неизвестно.

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Что известно о визите Блинкена

Как рассказал пресс-секретарь ОП Сергей Никифоров "Суспильному", планируется встреча Блинкена и президент Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Блинкен должен объявить о новом пакете помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым потенциально может угрожать россия в будущем".

Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 августа поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой разговора было оружие.

Кулеба рассказал, что говорили о дальнейших поставках вооружения из США и других партнеров.

Министр подчеркнул, что военная помощь Украине сокращает войну. Это лучшее вложение в долгосрочную безопасность Европы и мира. Наконец дипломат поблагодарил за постоянную поддержку США.

"Оружие было в центре моего разговора с Энтони Блинкеном", – рассказал Кулеба.

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