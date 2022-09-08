Про це повідомляють іноземні ЗМІ. Де саме побуває держсекретар США – поки невідомо.

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Що відомо про візит Блінкена

Як розповів речник ОП Сергій Никифоров "Суспільному", планується зустріч Блінкена та президент України Володимира Зеленського.

Крім того, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати росія в майбутньому".

Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17 серпня поговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Основною темою розмови була зброя.

Кулеба розповів, що говорили про подальші поставки озброєння з США та інших партнерів.

Міністр наголосив, що військова допомога Україні скорочує війну. Це найкраще вкладення у довгострокову безпеку Європи та миру. Насамкінець дипломат подякував за постійну підтримку США.

"Зброя була в центрі моєї розмови з Ентоні Блінкеном", – розповів Кулеба.

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