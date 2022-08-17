Кулеба розповів, що говорили про подальші поставки озброєння з США та інших партнерів.

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Міністр наголосив, що військова допомога Україні скорочує війну. Це найкраще вкладення у довгострокову безпеку Європи та миру. Насамкінець дипломат подякував за постійну підтримку США.

Зброя була в центрі моєї розмови з Ентоні Блінкеном,

– розповів Кулеба.

Штати поки опираються визнанню росії державою-терористкою

Раніше Кулеба зазначив, що влада США поки не готова визнати росію державою – спонсоркою тероризму. Можливо, роздумують, як це рішення вплине на відносини між країнами. Кулеба каже, що американці поки що опираються, "але ми працюємо, щоб це відбулося".

До слова, нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувались з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Політики обговорювали не лише оптимізацію логістики в Україні, а й активізацію співпраці.

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