Байден пообіцяв бути з Україною до кінця

Кулеба розповів, що під час розмови Байден сказав йому, що останні розвіддані США вказують на те, що скоро "все почнеться". Після цього, як зазначив Кулеба, він поїхав у Державний департамент, де "спеціальна людина показала ряд фактів".

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Йдеться про аеродроми, де стояли російські вантажні літаки, які були повністю готові до зльоту.

Це був такий момент, коли крізь мене пройшов розряд блискавки,
– зізнався український міністр.

Глава МЗС України розповів, що він повідомив про це президента Володимира Зеленського.

За словами Кулеби, для Байдена це була "людяна зустріч", наприкінці якої сторони говорили про дітей. Кулеба зазначив, що Байден розповів про сина, якого втратив.

"Це була розмова двох людей, один з яких пережив страшні втрати у своєму житті. А друга людина, тобто я, розумів, що ми стоїмо на порозі моменту, коли ми будемо вимушені пережити страшні втрати", – додав він.

Як розповів глава МЗС України, Джо Байден сказав йому, що буде війна і "ми будемо з вами до кінця".

Та водночас, як згадав Кулеба, у НАТО відбувалася обговорення перспектив України у випадку повномасштабної війни. За його словами, члени Альянсу "зійшлися на думці, що 72 години й кінець Україні".

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