Байден пообещал быть с Украиной до конца

Кулеба рассказал, что во время разговора Байден сказал ему, что последние разведданные США указывают на то, что скоро "все начнется". После этого, как отметил Кулеба, он поехал в Государственный департамент, где "специальный человек показал ряд фактов".

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Речь идет об аэродромах, где стояли российские грузовые самолеты, полностью готовые к взлету.

Это был такой момент, когда сквозь меня прошел разряд молнии,
– признался украинский министр.

Глава МИД Украины рассказал, что он сообщил об этом президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Кулебы, для Байдена это была "человечная встреча", в конце которой стороны говорили о детях. Кулеба отметил, что Байден рассказал о потерявшем сыне.

"Это был разговор двух людей, один из которых испытал страшные потери в своей жизни. А второй человек, то есть я, понимал, что мы стоим на пороге момента, когда мы будем вынуждены пережить страшные потери", – добавил он.

Как рассказал глава МИД Украины, Джо Байден сказал ему, что будет война, и "мы будем с вами до конца".

В то же время, как упомянул Кулеба, в НАТО проходило обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны. По его словам, члены Альянса "сошлись во мнении, что 72 часа и конец Украине".

Байден предупреждал о войне

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