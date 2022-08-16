Байден пообещал быть с Украиной до конца

Кулеба рассказал, что во время разговора Байден сказал ему, что последние разведданные США указывают на то, что скоро "все начнется". После этого, как отметил Кулеба, он поехал в Государственный департамент, где "специальный человек показал ряд фактов".

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Речь идет об аэродромах, где стояли российские грузовые самолеты, полностью готовые к взлету.

Это был такой момент, когда сквозь меня прошел разряд молнии,

– признался украинский министр.

Глава МИД Украины рассказал, что он сообщил об этом президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Кулебы, для Байдена это была "человечная встреча", в конце которой стороны говорили о детях. Кулеба отметил, что Байден рассказал о потерявшем сыне.

"Это был разговор двух людей, один из которых испытал страшные потери в своей жизни. А второй человек, то есть я, понимал, что мы стоим на пороге момента, когда мы будем вынуждены пережить страшные потери", – добавил он.

Как рассказал глава МИД Украины, Джо Байден сказал ему, что будет война, и "мы будем с вами до конца".

В то же время, как упомянул Кулеба, в НАТО проходило обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны. По его словам, члены Альянса "сошлись во мнении, что 72 часа и конец Украине".

Байден предупреждал о войне

В июне лидер США Джозеф Байден сказал, что президент Украины зимой "не хотел слышать" об угрозе россии. В ответ Владимир Зеленский заявил, что перед полномасштабным вторжением россии украинские власти просили принять превентивные меры.

Также на обвинения Байдена ответили в Офисе Президента. Спикер президента Сергей Никифоров подчеркнул, что руководство Украины просило о санкциях против россии еще до ее полномасштабного вторжения.

Советник ОП Михаил Подоляк заверил, что Зеленский внимательно реагировал на все уведомления партнеров. Но в Украине, по его словам, были шокированы масштабами наступления россиян.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина готовилась к войне с 2021 года. Он подчеркнул, что информацию о предстоящем вторжении россии давали не только западные разведки, но и украинский.

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