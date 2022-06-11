На эти слова американский лидер отреагировал в Офисе Президента. Советник ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 канала заявил, что все не совсем так.
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В Украине знали о намерениях россиян
По словам Подоляка, украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии. У Владимира Зеленского на столе постоянно была соответствующая аналитика на основе качественных данных разведки.
Президент внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров. Вопрос всегда был только в том, каким будет объем вторжения. Несомненно, то, что мы увидели 24 февраля, шокировало многие страны, включая наших партнеров,
– говорит Подоляк.
Он настаивает, что Украина понимала намерения россиян, ждала того или иного агрессивного сценария, готовилась к нему.
Как именно Украина готовилась к вторжению
Подоляк также перечислил меры, предпринимаемые для того, чтобы отразить нападение России. В частности, он назвал распределение складов боеприпасов и оружия в целом. Также указал на молниеносную реакцию на многоуровневое вторжение и развитие оборонных возможностей. А еще – эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первоначальные российские планы.
"С другой стороны, повторюсь, объем вторжения, интенсивность обстрелов всей территории нашей страны, действительно нельзя было предусмотреть. И если исходить из итогового российского сценария – атака крылатыми ракетами подавляющего большинства наших регионов – тогда эвакуации подлежала бы вся страна", – считает Подоляк. .
По его мнению, такое развитие событий невозможно даже обсуждать. Но следует обращать внимание на скорость, с которой перестроилось государственное управление на военные рельсы и практически молниеносный выход нашей страны из шока.
Также Подоляк отметил, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента. В то же время ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты России. А знали они о них отлично.
Как Байден поддерживает Украину
- Несмотря на все прогнозы скептиков о том, что Украина упадет через несколько дней после нападения России, мы устояли. В этой войне мы победим непременно. Но журналисты обнародовали данные о том, что президент США Джо Байден распорядился рассекретить разведывательную информацию накануне вторжения России в Украину 24 февраля. Он сделал это именно из-за скептицизма американских чиновников и иностранных партнеров и союзников. Ведь он хотел, чтобы мир больше и лучше готовился к такому сценарию.
- С момента нападения США стали важным союзником Украины в этой борьбе и помогают нам гнать кафиров из нашей земли. Ведь снабжают оружие и Байден даже подписал закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, США также продолжат укреплять восточный фланг НАТО. Президент США Джо Байден уверял, что сотрудничество по самым жестким санкциям против России не остановится.
- Общается президент США Джо Байден и с еще одним нашим большим другом и союзником – польским лидером Анджеем Дудой . Во время последнего их разговора президенты обсудили помощь Украине и усиление восточного фланга НАТО.
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