На эти слова американский лидер отреагировал в Офисе Президента. Советник ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 канала заявил, что все не совсем так.

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В Украине знали о намерениях россиян

По словам Подоляка, украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии. У Владимира Зеленского на столе постоянно была соответствующая аналитика на основе качественных данных разведки.

Президент внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров. Вопрос всегда был только в том, каким будет объем вторжения. Несомненно, то, что мы увидели 24 февраля, шокировало многие страны, включая наших партнеров,

– говорит Подоляк.

Он настаивает, что Украина понимала намерения россиян, ждала того или иного агрессивного сценария, готовилась к нему.

Как именно Украина готовилась к вторжению

Подоляк также перечислил меры, предпринимаемые для того, чтобы отразить нападение России. В частности, он назвал распределение складов боеприпасов и оружия в целом. Также указал на молниеносную реакцию на многоуровневое вторжение и развитие оборонных возможностей. А еще – эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первоначальные российские планы.

"С другой стороны, повторюсь, объем вторжения, интенсивность обстрелов всей территории нашей страны, действительно нельзя было предусмотреть. И если исходить из итогового российского сценария – атака крылатыми ракетами подавляющего большинства наших регионов – тогда эвакуации подлежала бы вся страна", – считает Подоляк. .

По его мнению, такое развитие событий невозможно даже обсуждать. Но следует обращать внимание на скорость, с которой перестроилось государственное управление на военные рельсы и практически молниеносный выход нашей страны из шока.

Также Подоляк отметил, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента. В то же время ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты России. А знали они о них отлично.

Как Байден поддерживает Украину

Несмотря на все прогнозы скептиков о том, что Украина упадет через несколько дней после нападения России, мы устояли. В этой войне мы победим непременно. Но журналисты обнародовали данные о том, что президент США Джо Байден распорядился рассекретить разведывательную информацию накануне вторжения России в Украину 24 февраля. Он сделал это именно из-за скептицизма американских чиновников и иностранных партнеров и союзников. Ведь он хотел, чтобы мир больше и лучше готовился к такому сценарию.

С момента нападения США стали важным союзником Украины в этой борьбе и помогают нам гнать кафиров из нашей земли. Ведь снабжают оружие и Байден даже подписал закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, США также продолжат укреплять восточный фланг НАТО. Президент США Джо Байден уверял, что сотрудничество по самым жестким санкциям против России не остановится.

Общается президент США Джо Байден и с еще одним нашим большим другом и союзником – польским лидером Анджеем Дудой . Во время последнего их разговора президенты обсудили помощь Украине и усиление восточного фланга НАТО.

Как Джо Байден подписывал ленд-лиз: смотрите видео