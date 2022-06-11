На ці слова американського лідера відреагували в Офісі Президента. Радник ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу заявив, що все не зовсім так.

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В Україні знали про наміри росіян

За словами Подоляка, українська влада чудово розуміла, що Росія розробляє різні сценарії експансії. У Володимира Зеленського на столі постійно була відповідна аналітика на основі якісних даних розвідки.

Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів. Питання завжди було лише у тому, яким саме буде обсяг вторгнення. Поза сумнівом, те, що ми побачили 24 лютого, шокувало багато країн, включаючи наших партнерів,

– каже Подоляк.

Він наполягає, що Україна розуміла наміри росіян, чекала на той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього.

Як саме Україна готувалася до вторгнення

Подоляк також перерахував заходи, які вживали для того, щоб відбити напад Росії. Зокрема, він назвав розподіл складів боєприпасів і зброї в цілому. Також вказав на блискавичну реакцію на багаторівневе вторгнення та розбудову оборонних можливостей. А ще – ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, що різко зламали первинні російські плани.

"З іншого боку, повторюся, обсяг вторгнення, інтенсивність обстрілів всієї території нашої країни, справді не можна було передбачити. І якщо виходити з підсумкового російського сценарію –атака крилатими ракетами переважної більшості наших регіонів – тоді евакуації підлягала б вся країна", – вважає Подоляк.

На його думку, такий розвиток подій неможливо навіть обговорювати. Але треба звертати увагу на швидкість, з якою перебудувалося державне управління на військові рейки та практично блискавичний вихід нашої країни із шоку.

Також Подоляк зауважив, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента. Натомість ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити Росії. А знали вони про них чудово.

Як Байден підтримує Україну

Не дивлячись на всі прогнози скептиків про те, що Україна впаде за кілька днів після нападу Росії, ми встояли. У цій війні ми переможемо обов'язково. Та журналісти оприлюднювали дані про те, що президент США Джо Байден віддав розпорядження розсекретити розвідувальну інформацію напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Він зробив це саме через скептицизм американських посадовців та іноземних партнерів і союзників. Адже він хотів аби світ більше і краще готувався до такого сценарію.

З моменту нападу США стали важливим союзником України в цій боротьбі і допомагають нам гнати окупантів з нашої землі. Адже постачають зброю і Байден навіть підписав закон про ленд-ліз для України. Крім того, США також продовжать зміцнювати східний фланг НАТО. Президент США Джо Байден запевняв, що співпраця стосовно найжорсткіших санкцій проти Росії не зупиниться.

Спілкується президент США Джо Байден і з ще одним нашим великим другом і союзником – польським лідером Анджеєм Дудою. Під чс останньої їхньої розмови президенти саме обговорили допомогу Україні та посилення східного флангу НАТО.

Як Джо Байден підписував ленд-ліз: дивіться відео