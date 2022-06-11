Джо Байден підкреслив, що його слова для багатьох здавались чимось неможливим. Усім здавалось, що він значно перебільшує ймовірну загрозу.

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Байден підкреслив, що його ніхто не хотів чути

Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також,

– підкреслив Байден.

Водночас президент США засипав звинуваченнями очільника Кремля Володимира Путіна. Зі слів Джо Байдена, саме він причетний до спроби знищити не лише українську націю, а й культуру. Ба більше, він підкреслив, що диктатор вважає Київ "резиденцією матінки-Росії".

Україна до вторгнення просила про санкції

Речник президента Сергій Никифоров прокоментував заяви Джо Байдена. У коментарі виданню Liga.net підкреслив, що керівництво нашої країни прохало про санкції проти Росії ще до її повномасштабного вторгнення. Але цього партнери нашої держави, на жаль, "не хотіли чути".

Він нагадав, що до початку війни Володимир Зеленський і Джо Байден провели три – чотири телефонні розмови. Під час них президенти країн розмірковували над ситуацією, яка може статись.

Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації,

– підкреслив Никифоров.

Оскільки санкції проти Росії почали вводити лише після повномасштабного вторгнення, то наша держава втратила дуже багато дорогоцінного часу. Тепер ще й ускладнюється ситуація гальмуванням надання важкого озброєння.

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Подоляк вкотре закликав дати Україні зброю

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк знову звернувся до Заходу. Він попрохав надати нашій державі необхідну зброю. Це продемонструє, якою насправді є "друга армія світу". Наразі ж вона якщо й досягає успіхів, то це стає можливим лише тому, що у неї більше зброї та живої сили.

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