Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, боєздатність обох армій можна просто зараз визначити на полі бою, але за умови однакової кількості озброєння.

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Подоляк закликав Захід надати Україні достатню кількість РСЗВ

Радник голови ОП зауважив, що низка європейців, особливо в навколовоєнних експертних колах, досі сумніваються щодо того, як саме воює "друга армія світу".

Так ось, є дуже просте та надійне рішення. Передайте Україні (українським Збройним Силам) співмірну кількість важкої артилерії та далекобійних MLRS, щоб на полі бою виник певний паритет за кількістю пострілів,

– заявив Подоляк.

Він зазначив, що зараз триває переважно артилерійська, далекобійна війна. Тож коли буде досягнуто відносного паритету за кількістю стволів та пострілів, тоді усі "в прямому ефірі" зможуть оцінити, наскільки боєздатною є російська армія, як вона воює і чому "кількість – це зовсім не вміння, а чистий і безмежний примітивізм".

"Навіщо думати, проводити засідання військових комітетів з експертними суперечками, теоретичні міркування нескінченно малювати? У нас зараз все це можна перевірити прямо на полі бою, на Сході України, у великому обсязі", – додав радник голови ОП.

Подоляк закликав Захід дати Україні паритетний обсяг далекобійної артилерії та РСЗВ, щоб за лічені дні отримати будь-які об'єктивні дані:

хто є;

хто як воює;

що таке російська армія насправді.

Радник голови ОП підсумував, що саме тоді, можливо, європейські військово-політичні еліти перестануть нарешті панічно і безпідставно боятися дивовижного для XXI століття юридичного утворення, яке має назву Росія.

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