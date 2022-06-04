Постачання техніки Україні суперечить швейцарським законам

Таке рішення Федеральна рада Швейцарії прийняла 3 червня. У її заяві йдеться про те, що техніку швейцарського виробництва не можна постачати Україні згідно з критеріями експорту, описаними в Законі про військову техніку, та принципом рівного обігу, передбаченого Законом про нейтралітет.

Зауважте Війна показала, хто справжні друзі України: промовиста карта Європи

Відповідно до них, постачання та експорт військової техніки не можна здійснювати, якщо країна-отримувач бере участь у міжнародному "збройному конфлікті".

Разом з тим, Закон про військову техніку дозволяє швейцарським компаніям брати участь у міжнародних ланцюжках виробництва та збуту оборонної сфери. Відтак, нормативним документам Швейцарії не суперечить постачання європейським оборонним підприємствам окремих частин або збірних комплектів, навіть якщо їх використовуватимуть для виробництва техніки, яку потенційно можуть передати на допомогу Україні.

Швейцарія відхилила запити Німеччини та Данії на передачу БТР Україні

Це питання довелося узгодити після того, як Німеччина та Данія надіслали Швейцарії запити щодо передачі військової техніки Україні. Вони стосувалися:

близько 12 400 комплектів пострілів боєприпасів 35-го калібру для самохідних зенітних установок GEPARD та колісних БТР Piranha III з боку Німеччини,

22 колісних БТР Piranha III з боку Данії.

Ця техніка та боєприпаси – швейцарського виробництва, а тому Швейцарія відхили запити країн на їх передачу для допомоги Україні у війні проти російського агресора. А отже, цю зброю наша держава не отримає.

Однак, Федеральна рада погодила 2 запити швейцарських компаній щодо експорту військової техніки у вигляді окремих запчастин та збірних комплектів оборонним компаніям Німеччини та Італії. Один з них стосувався компонентів для ручних протитанкових засобів, а другий – складових зенітного озброєння.

Такий експорт сумісний із Законом про нейтралітет. Федеральна рада вирішила продовжити цю практику,

– йдеться в заяві швейцарського уряду.

Зверніть увагу – Великобританія надасть Україні M270 MLRS: дивіться відео