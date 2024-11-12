Хто звільнений від повірки лічильників

Дві категорії громадян можуть не перевіряти лічильники газу, води та електроенергії на час війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 7 квітня 2023 року.

Читайте також НКРЕКП хоче збільшити тариф на передачу електроенергії

Постанова звільняє від обов'язку повірки лічильників дві категорії громадян на час воєнного стану:

жителів тимчасово окупованих територій (їм потрібно буде пройти повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану);

мешканців зон активних бойових дій (для них передбачено шість місяців після закінчення воєнного стану для проходження цієї процедури).

Зауважте! Повірка лічильників виконується не щороку, а через певні інтервали, визначені постачальниками послуг, зазвичай раз на три роки або рідше.

Електронні лічильники електроенергії у багатоквартирних будинках перевіряються енергетичними компаніями, тому їх власникам непотрібно турбуватися про повірку.

Коли потрібно перевіряти лічильники

Усім українцям, у яких настає час для повірки лічильників, слід провести цю процедуру протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону. Це стосується всіх лічильників комунальних послуг.

Ініціювати повірку може як сам споживач, так і постачальник послуг. Часто компанії-постачальники самі звертаються до клієнтів, коли приходить час для перевірки.

Нагадаємо! Експерти закликають споживачів бути уважними щодо перевірок своїх лічильників. Якщо мешканці не пам’ятають дату останньої повірки, представники влади можуть звернутися до них безпосередньо.