Як може зрости цей тариф
НКРЕКП може прийняти проєкт відносно подорожчання передачі електроенергії у наступному році до 665,26 гривні за мегават-годину. Це на 25,8% більше ніж цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.
Читайте також Тарифи на електроенергію та газ зростатимуть: у НБУ пояснили коли чекати на подорожчання
Зверніть увагу! Тариф на передачу для зеленої металургії може сягнути 352,73 гривні за мегават-годину.
Відповідно до теперішнього прогнозу, у 2025 році витрати на спеціальні обов'язки сягнуть 30 мільярдів гривень. Це орієнтовно 46% від усіх видатків оператора системи передачі за тарифом на передачу.
Як має змінитись ситуація у 2025 році:
- прогнозується, що обсяг загальної передачі на наступний рік сягне 98 651 мільйон кіловатів-годин;
- середньозважений "зелений" тариф в наступному році має сягнути 6 437,28 гривні за мегават-годину.
Зауважте! Регулятор також може зменшити тариф на послуги з диспетчерського управління на 10%, тобто, до 95,07 гривні за мегават-годину.