Як може зрости цей тариф

НКРЕКП може прийняти проєкт відносно подорожчання передачі електроенергії у наступному році до 665,26 гривні за мегават-годину. Це на 25,8% більше ніж цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

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Зверніть увагу! Тариф на передачу для зеленої металургії може сягнути 352,73 гривні за мегават-годину.

Відповідно до теперішнього прогнозу, у 2025 році витрати на спеціальні обов'язки сягнуть 30 мільярдів гривень. Це орієнтовно 46% від усіх видатків оператора системи передачі за тарифом на передачу.

Як має змінитись ситуація у 2025 році:

прогнозується, що обсяг загальної передачі на наступний рік сягне 98 651 мільйон кіловатів-годин;

середньозважений "зелений" тариф в наступному році має сягнути 6 437,28 гривні за мегават-годину.

Зауважте! Регулятор також може зменшити тариф на послуги з диспетчерського управління на 10%, тобто, до 95,07 гривні за мегават-годину.