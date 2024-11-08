Чи зміняться тарифи у 2024 році

НБУ не передбачає зміни вартості у тарифі на газ, опалення та гарячу воду до кінця цього року. Щобільше, подорожчання не очікується і у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку.

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А от уже у 2026 році тарифи можуть зрости. Вартість ЖКП може сягнути економічно обґрунтованого рівня.

На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи і тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Маємо розуміти, що зростання тарифів вплине на рівень інфляції в Україні. До того ж потреба населення у субсидії збільшуватиметься.

Тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній,

– повідомляє Національний банк.

Зверніть увагу! НБУ уточнює, що збереження тарифів на теперішньому ринку посилюватиме ризики нестабільності, що можуть виникати на енергетичному ринку.