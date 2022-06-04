Снабжение техники Украине противоречит швейцарским законам
Такое решение Федеральный совет Швейцарии принял 3 июня. В ее заявлении говорится, что технику швейцарского производства нельзя поставлять Украине согласно критериям экспорта, описанным в Законе о военной технике, и принципу равного обращения, предусмотренного Законом о нейтралитете.
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Согласно им, поставки и экспорт военной техники нельзя осуществлять, если страна-получатель участвует в международном "вооруженном конфликте" .
Вместе с тем Закон о военной технике позволяет швейцарским компаниям участвовать в международных цепочках производства и сбыта оборонной сферы. Следовательно, нормативным документам Швейцарии не противоречит поставка европейским оборонным предприятиям отдельных частей или сборных комплектов , даже если они будут использоваться для производства техники, которую потенциально могут передать на помощь Украине.
Швейцария отклонила запросы Германии и Дании на передачу БТР.
Этот вопрос пришлось согласовать после того, как Германия и Дания направили Швейцарии запросы о передаче военной техники Украине . Они касались:
- около 12 400 комплектов выстрелов боеприпасов 35 калибра для самоходных зенитных установок GEPARD и колесных БТР Piranha III со стороны Германии,
- 22 колесных БТР Piranha III со стороны Дании.
Эта техника и боеприпасы – швейцарского производства, поэтому Швейцария отклонила запросы стран на их передачу для помощи Украине в войне против российского агрессора. А значит, это оружие
Однако Федеральный совет согласовал 2 запроса швейцарских компаний по экспорту военной техники в виде отдельных запчастей и сборных комплектов оборонным компаниям Германии и Италии. Один из них касался компонентов для ручных противотанковых средств, а второй – составляющих зенитного вооружения.
Такой экспорт совместим с Законом о нейтралитете. Федеральный совет решил продолжить эту практику,
– говорится в заявлении швейцарского правительства.