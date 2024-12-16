Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР. Иностранные СМИ приводят данные о том, что из Дамаска Путин вывел по меньшей мере 400 своих солдат.

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Куда отправляются россияне из Сирии

В воскресенье, 15 декабря, колонны российских войск продолжили стягиваться из глубины Сирии к базам в Хмеймиме и Тартусе. Именно над этими базами Кремль надеется сохранить контроль. Порт Тартус, например, дает захватчикам выход к Средиземному морю.

Военно-транспортные самолеты продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории России, в частности в Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу,

– написали разведчики.

Оружие, военную технику и личный состав вывозят пятью самолетами. Это Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, который относится к российскому минобороны.

Интересно, что Зеленский предложил Сирии продовольственную поддержку. Украине это нужно, "чтобы спокойствие там могло стать для нас опорой в движении к реальному миру", объяснил президент.