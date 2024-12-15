С соответствующим вопросом он уже обратился в МИД и Минагро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Каким продовольствием поможет Украина Сирии

Президент в воскресенье, 15 декабря, обсудил с чиновниками вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины".

Это наша гуманитарная программа, которая уже сделала много для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира. Сейчас мы можем помочь сирийцам,

– сказал Зеленский.

В Сирию Украина может передать пшеницей, муку, масло – продуктами, которые "глобально работают для обеспечения продовольственной безопасности".

Президент Зеленский рассказал, что Украина уже координируется с партнерами и сирийской стороной и решает, в частности, вопрос логистики.

"Обязательно поддержим этот регион, чтобы покой там мог стать для нас опорой в движении к реальному миру", – добавил глава государства.