З відповідним питанням він уже звернувся до МЗС та Мінагро. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Яким продовольством допоможе Україна Сирії

Президент у неділю, 15 грудня, обговорив з урядовцями питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України".

Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу. Зараз ми можемо допомогти сирійцям,

– сказав Зеленський.

До Сирії Україна може передати пшеницею, борошно, олію – продуктами, які "глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки".

Президент Зеленський розповів, що Україна уже координується з партнерами та сирійською стороною і вирішує, зокрема, питання логістики.

"Обов'язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру", – додав глава держави.