Если спросить, какой была помощь США Украине во времена каденции Джозефа Робинетта Байдена-младшего, ответ будет: недостаточной. Но сейчас, после ошеломляющего разгрома демократов на выборах у 46-го президента Соединенных Штатов есть шанс на то, чтобы исправить не все, но многое.

Собственно, администрация Байдена сейчас будто сбросила бремя испуга от собственных потенциальных решительных действий и начала понемногу просыпаться. По крайней мере первые шаги мы уже видим. На этом фоне внезапно, словно тот король Теоден из "Властелина Колец", оклемался и превратился в живчика даже президент Байден. Чем породил новую теорию заговора и дал надежду украинцам, что президент самой могущественной страны мира, пусть и в статусе "хромой утки", но наконец начнет делать полноценный шаг вперед без двух шагов назад. Какие именно это могут быть шаги – читайте в материале 24 Канала.

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Что такое "хромоногая утка" в американской политической лексике и при чем здесь Байден

На самом деле никакого оскорбления здесь нет и близко, а "хромая утка" / lame duck – это вполне литературное выражение, что в переводе с "политического американского" означает политика на финальной стадии своей каденции. Поэтому сейчас Джозеф Байден – это именно тот классический a lame-duck president.

Американская политическая система устроена так, что между выборами (5 ноября), объявлением результатов (17 декабря), провозглашением их в Конгрессе (5 января 2025 года) и собственно инаугурацией (20 января) проходит 70 дней и в этот период в США происходит много всего интересного.

Это не безвластие, а некое двоевластие – пока избранный президент собирается с мыслями и размышляет над кадровой политикой и стратегией, действующий президент закрывает гештальты и выполняет работу над ошибками.

Это могут быть вполне неожиданные и непопулярные шаги, ведь президенту уже не нужно оглядываться ни на избирателей, ни на парламентариев или кого-либо вообще. Как правило, именно в это время президенты объявляют о помиловании персонажей разного уровня скандальности, назначают судей Верховного суда (сейчас Байден так может назначить Камалу Харрис) и делают резкие движения во внешней политике, на которые бы точно не решились раньше.

Сейчас именно таких шагов ждут от президента Байдена. Расчет здесь на то, что он все же хочет оставить положительный след в истории, а не подтвердить слова своего визави Дональда Трампа о "худшем парне на этом посту". К чести Байдена, он уже начал это выполнять.

Три шага от Байдена для Украины, которые уже делаются

На прошлой неделе администрация президента США объявила, что снимает ограничения по оказанию технической помощи на украинской территории в отношении оружия собственного производства.

Это означает, что теперь американские специалисты смогут ремонтировать самолеты F-16, бронетехнику, системы ПВО и ракетные комплексы на территории Украины, а не ждать, пока та прибудет в Польшу, Румынию, Словакию или ФРГ. Это существенно улучшает и ускоряет логистику войны и значительно упрощает технические работы в тылу.



Это также означает, что технику будут ремонтировать и восстанавливать быстрее, а соответственно – быстрее она будет оказываться на фронте.

Почему это сделали только сейчас? А потому, что такие ограничения себе нарисовали в голове в администрации Байдена. Также пока неизвестны масштабы изменений, однако в условиях войны такую информацию лучше хранить в тайне.

Второй шаг – разговор с Трампом и просьба не бросать Украину на произвол судьбы. Здесь все зависит от доброй воли избранного президента и его отношений с Владимиром Зеленским. Однако именно факт такого разговора говорит о том, что Америка чувствует ответственность за эту войну и политика поддержки Украины соответствует национальным интересам США.

Поддержка США здесь не пустые слова, потому что Америка является частью проекта финансирования украинского сопротивления путем предоставления кредитов на 50 миллиардов, обеспеченных арестом российских активов, точнее процентами по ним. Доля США в этой схеме – 20 миллиардов долларов. Очевидно, эти деньги могут стать "заложниками" политической воли и непредсказуемости нового президента.

Сейчас Байден и Трамп только говорили по телефону. Ожидается, что уже в эту среду Байден пригласит избранного президента в Овальный кабинет для предметного разговора. Во время него он мог бы попытаться убедить Трампа не рубить с плеча или хотя бы получить ответ для дальнейшего применения "плана Б".

Здесь неожиданным помощником Байдена выступил Путин, который сразу после телефонного разговора с Трампом, в котором тот просил россиян не эскалировать, отдал приказ провести мощный обстрел Украины, в результате которого погибли по меньшей мере 6 гражданских в Николаеве и Запорожье. Трамп очевидно может воспринять такие вещи как личный вызов и действовать соответственно.

Третий шаг – поставки оружия и финансирования. Не секрет, что американские союзники совсем не спешили с поставками оружия и техники Украине. Несмотря на громкие презентации и объявления, техника ехала к нам слишком долго. В настоящее время Администрация Байдена объявила об ускорении поставок ракет, в частности ПВО/ПРО.

Wall Street Journal утверждает, что Пентагон до окончания каденции Байдена предоставит Украине 500 ракет-перехватчиков для систем PATRIOT и самолетов F-16. Это будет мощно.

Также офис советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана планирует объявить о масштабных пакетах другого вооружения, чтобы полностью "отоварить" пакет помощи Украине, который с муками принимал Конгресс весной 2024 года. Речь идет о 6 миллиардах долларов.

Но и здесь последователи Салливана не были бы собой, если бы не всунули в многомиллиардную бочку меда свою ложечку дегтя с заявлением министра обороны Остина о предоставлении Украине ракет ATACMS в порядке "живой очереди" (об этом пишет The Wall Street Journal). Что ж, пусть это останется на их совести.

Что еще может сделать администрация Байдена для Украины

Президент США может многое (если, конечно, будет желать того). На самом деле план действий ограничивает только фантазия.

Начать можно с многострадального снятия ограничений на удары американскими ракетами вглубь территории России, это так называемая "дальнобойность". Этот вопрос завис минимум с лета и желание американцев считаться с российскими “красными линиями” вызывает в Киеве по меньшей мере недоумение.

Такое разрешение от Байдена было бы действительно эффектным завершением его каденции и очень помогло бы Украине. Потому что, как доказали спутниковые снимки и многочисленные результативные атаки украинскими дронами вглубь России, заявления американцев о том, что россияне отвели все склады, аэродромы и другую логистику подальше от фронта и ракетам ATACMS и STORM SHADOW нечего больше разваливать, – циничная ложь.

Американцам даже не пришлось бы искать себе оправданий на "лестнице эскалации", потому что Россия пригласила воевать "корейских студентов" (да, оккупанты завезли их по учебным визам), чем это не повод ударить крылатой ракетой?

Как сообщает The Telegraph, сейчас Байдена подталкивают к снятию запрета крупнейшие европейские союзники США – президент Франции Макрон и британский премьер Кир Стармер. Ожидается, что "важный разговор" состоится уже в скором времени в Париже, куда Стармер прибудет на торжества по случаю завершения Первой мировой войны. К ним впоследствии могут присоединиться премьер-министр Польши Дональд Туск и генсек НАТО Марк Рютте.

Если же этот вопрос и в дальнейшем будет затягиваться, то Украине нужно изучить израильский опыт преодоления подобных запретов. То есть нанесения ударов американскими ракетами вглубь России без официального разрешения. А что – терять нам особо нечего, а новый президент явно ценит крутых парней.

На вопросах дальнобойности можно не останавливаться, а разблокировать для Украины американские F-16. Сейчас у нас есть самолеты только от европейских союзников, в то время как сотни машин и дальше гниют на американских базах. То же касается и другой техники – пентагоновская бухгалтерия уже не раз демонстрировала чудеса и бесспорно может "правильно" оценить технику, которая десятки лет провела на складах, но которая точно будет на вес золота в Украине.

Кроме F-16 можно вспомнить и о другой технике, в частности танки Abrams, вертолеты AH-64 Apache и наконец ракеты Tomahawk. Понятно, что об их предоставлении украинская власть будет конкретно говорить с новой администрацией, но по крайней мере уже не с чистого листа.



А еще не забывайте, что имеем с США долгосрочное соглашение по безопасности, а там есть интересные вещи и пункты (подробно о соглашении по безопасности между Украиной и США – читайте здесь).

Закон о дополнительном финансировании Украины, приглашении в НАТО и санкциях

Также Байден может не полагаться только на добрую волю Трампа, а начать действовать проактивно. Например, предложить собственный законопроект о дополнительном финансировании Украины.

Сейчас в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины (а в сенате еще и демократическое большинство) и такая инициатива имела бы шанс на успех, несмотря на фактор Трампа. Это стало бы своеобразным страховым полисом на случай непредсказуемых событий, которых, очевидно, после 20 января будет немало. Также в случае неудачи или блокирования законопроекта трампистами демократы получили бы аргумент для критики новой администрации и инструмент давления на нее.

Президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе,

– советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресной программе Face the Nation на канале CBS.

Кроме оружия от Байдена, Украина и мир ждут и мощных политических решений. Таким бесспорно является приглашение Украины в НАТО (напомним, это первый пункт Плана победы Зеленского).

К этому времени Байден вместе с другой без 5 минут "хромой уткой" – канцлером Германии Шольцем всеми силами пытались такое решение заблокировать, боясь "красных линий" россиян. Сейчас их уже можно не бояться, потому что это уже будет не их проблемой. Зато будет создана наконец вменяемая "дорожная карта" для справедливого завершения войны и начала мирных переговоров, где Украина будет иметь козыри и гарантии безопасности.

Это хорошо понимают в США. По крайней мере уже открыто говорят об этом.

Президент Байден дал понять, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути, но самый первый приоритет – иметь уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну,

– координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби в комментарии в эфире телемарафона намекает на возможность приглашения Украины в НАТО.

Впрочем, заявления пока неконкретные и куртуазные, что дает основания предполагать, что в дебрях администрации президента сейчас идет большая дискуссия по этому вопросу, и согласиться на его решение в пользу Украины будет непросто, ведь это фактически будет означать, что вся предыдущая стратегия Администрации была ошибочной.

В ситуации, когда приглашать в НАТО страшно, а делать что-то нужно, беспроигрышным вариантом являются санкции. Россию уже и так обложили с разных сторон, однако остается еще немало отраслей, где США могли бы нажать еще больше.

Также Байден может принять решение о переводе Украине арестованных в США российских активов, в частности 5 миллиардов долларов резервов российского центрального банка. Эти деньги точно не были бы лишними.

Так или иначе, но время Джо Байдена истекает и, если он хочет оставить солидный след в истории и хорошие воспоминания о себе у украинцев и европейцев (а вспомнить положительного также можно много), он должен действовать. Ведь всегда лучше всего запоминается последняя фраза.