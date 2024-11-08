Пока весь мир следит за тем, что происходит в США после ошеломляющих для Европы результатов выборов, еще один союзник Украины – Германия медленно погружается в сложный политический кризис.

Внутренняя политическая борьба привела к тому, что крупнейшая экономика Европы сейчас фактически осталась без единого руководства. И это именно в тот момент, когда европейские лидеры с тревогой наблюдают на возвращение в Белый дом Дональда Трампа.

В Германии испортился главный светофор страны – именно так журналисты по основным цветам партий называют правительственную коалицию в составе социал-демократов (СДПГ), "свободных демократов" и зеленых ("Союз 90/Зеленые").

Что будет дальше и почему это все же могут быть хорошие новости для Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Что происходит в Германии и почему произошел политический кризис

6 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц со скандалом указал не дверь министру финансов Кристиану Линднеру. Но последний является не просто себе чиновником, но и лидером Свободной демократической партии – части правящей коалиции, которая отныне официально распалась. Ведь герр Линднер ушел не только сам, но и отозвал других чиновников из своей политсили – министра юстиции Марко Бушманна и минитра образованияу Беттину Старк-Ватцингер.



Кристиан Линднер (слева) и Олаф Шольц / Фото Michele Tantussi / Getty Images

Еще один "свободный демократ" в правительстве Шольца, министр транспорта Фолькер Виссинг, останется в правительстве до выборов, но выйдет из партии.

В то же время, как отметил Кристиан Линднер, Свободная демократическая партия никогда не колебалась предоставлять военную помощь Украине. По его словам, Шольц выдвинул требование предоставить Украине три миллиарда евро. Лидер СвДП указал на "сложную финансовую ситуацию" и предложил взамен предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Однако, по данным издания Berliner Zeitung, Шольц был категорически против. Поэтому, как пишет газета, канцлер взамен сообщил Линднеру о его увольнении с должности министра финансов Германии. Отмечается, что подобную позицию, как в СвДП, отстаивает ХДС.



Более того, недавно лидер Христианско-демократического союза призвал дать России 24-часовой ультиматум. В частности, относительно ударов по гражданскому населению и жилым домам. Согласно его предложению, если не прекратятся атаки на гражданскую инфраструктуру, то Германия должна предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые позволят нанести удары по территории России.

Он слишком часто не оправдывал моего доверия,

– заявил канцлер, обвинив Линднера в том, что тот ставит краткосрочное выживание своей партии выше благосостояния страны.

Увольнение Линднера – точнее принуждение к увольнению, потому что официально министров увольняет президент – канцлер Шольц представил как шоу, очевидно рассчитывая на политические дивиденды под теперь неотвратимые досрочные выборы. Ожидается, что они пройдут уже в марте 2025 года. Однако выборы могут состояться и раньше, в том же январе 2025 года. По крайней мере этого бы очень хотели оппоненты Шольца.

Обратите внимание! Базовая дата выборов в Бундестаг – 28 сентября 2025 года. 15 января должно состояться голосование за доверие правительству Шольца – он намеренно оттянул время, чтобы иметь два месяца на решение бюджетного кризиса.

Распад коалиции в Германии – "не конец света"

Однако довольно сомнительно, что кризис, который назревал годами, решится так быстро, да еще и в период, который в Германии традиционно считается каникулярным. Скорее всего? чуда не произойдет и голосование 15 января 2025 года запустит процесс досрочных выборов.

Или даже раньше, ведь сейчас лидеры оппозиционных партий ведут активные консультации с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и убеждают его не затягивать. Тот, похоже, не против.

Важно! Финальным камнем преткновения стал вопрос увеличения дополнительного финансирования бюджета. Шольц требовал обойти конституционные долговые ограничения, объявив чрезвычайное положение, и инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро на оборонные нужды Германии.



Из них три миллиарда евро должны были пойти на военную помощь Украине.

Линднер отказался и получил от сдержанного Шольца обвинения в "непонятном эгоизме" и был отпущен в свободное плавание. Таким образом, в "коалиции светофора" остались только зеленые и красные. Сейчас Шольц еще пытается спасти ситуацию переговорами с правоцентристами из ХДС, однако уже очевидно, что это не остановит идею, время которой пришло.

И хотя вице-канцлер, лидер зеленых и министр экономики Роберт Габек, комментируя распад правительственной коалиции, назвал ее "трагедией, которой можно было бы избежать", президент страны и автор именной "Формулы Штайнмайера" наоборот говорит, что конец правительственной коалиции в Германии – "не конец света", намекая, что обновление власти пойдет на пользу стране. Спорить с ним трудно.

Конец коалиции – это не конец света. Это политический кризис, который мы должны оставить и оставим позади. Основной Закон дает четкие указания относительно дальнейшей процедуры. Наша демократия сильная... Федеральный канцлер и остальные министры останутся на своих должностях, как это предусмотрено Конституцией. Канцлер заявил, что он объявит голосование за вотум доверия Бундестагу. Таким образом парламент может проложить путь к новым выборам. Федеральный президент должен принять решение о роспуске парламента, если Бундестаг выразит недоверие канцлеру. Я готов принять это решение,

– президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер демонстрирует решимость, которой явно не хватает канцлеру.



Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото Clemens Bilan / EPA

Почему Шольц должен уйти в отставку

Вопрос досрочных выборов и смены власти в Германии действительно назрел и даже перезрел. Олаф Шольц всеми своими действиями показал, что не соответствует духу времени.

Смиренный и совсем не харизматичный бюрократ был бы идеальным канцлером в "спокойные времена", но сейчас, когда Германия переживает серьезный экономический и геополитический кризис и требует сильных, решительных и смелых решений, персонаж из серии "ни рыба, ни мясо" просто физически оказался не в то время, не в том месте.

Шольц пытался все делать правильно и "по методичке", но все равно "потерял все полимеры". Доказательством этого стали последовательные провалы возглавляемых Шольцем социал-демократов на земельных выборах в 2024 году, где торжествовали ультраправые и ультралевые силы.

Дошло до того, что на сентябрьских выборах в Бранденбурге местные социал-демократы осторожно попросили Шольца "не светить" лицом. В итоге СДПГ в Бранденбурге все же победила, но получила лишь на 1,5% голосов больше, чем правые радикалы из "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Шольц давно потерял лидерство. Даже в собственной партии сейчас куда популярнее его министр обороны Борис Писториус и другие соцдемократы. А канцлер и дальше продолжает закапывать сам себя.

Возник парадокс – Германия больше всего в Европе и вторая после США тратит на помощь Украине и заслуга Шольца в этом большая, однако он сам все перечеркнул трусливыми заявлениями о вооруженной поддержке.

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В итоге все запомнят канцлера Шольца не из-за десятков миллиардов евро помощи Украине и фактического финансирования нашего сопротивления, а каски вместо танков, блокирование вступления Украины в НАТО, странный и абсолютно нежизнеспособный "мирный план" и панический отказ от предоставления "Таурусов", которую ничем иным, чем наличием у россиян компромата, трудно объяснить. В этом весь Шольц. И теперь, очень похоже, он все-таки уйдет.

Победа Дональда Трампа, вероятно, будет означать сокращение финансирования Украины Вашингтоном. А поскольку по объемам финансовой поддержки Киева Германия идет сразу за США, бремя увеличения помощи с высокой вероятностью ляжет именно на Берлин.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, которая представляет в правительстве партию "зеленых" и которая лишь недавно вернулась из поездки в Украину, заявила, что распад коалиции – "не лучший день для Германии и не лучший день для Европы".



Анналена Бербок и Олаф Шольц / Фото tagesschau.de

Кто может заменить Шольца и какая польза для Украины

А кто же вместо Шольца? Результаты земельных выборов очень всех напугали, но, очень сомнительно, что на федеральном уровне ультраправая "Альтернатива для Германии" и левый "Союз Сары Вагенкнехт" смогут повторить свои успехи.

Сейчас в Берлине все чаще думают о возможных последствиях для страны президентства Дональда Трампа. Он может нанести ущерб немецкой экономике, введя пошлины на ввоз европейских товаров, и подорвать национальную безопасность, свернув поддержку Украины.

Сейчас социология называет фаворитом потенциальных досрочных выборов правоцентристов из ХДС/ХСС. И это очень хорошие новости для Украины.

Лидер ХДС Фридрих Мерц является последовательным сторонником Украины и открыто выступает за увеличение помощи Украине и снятие большинства ограничений на использование немецкого оружия, в частности, "Таурусов". Сейчас он является наиболее популярным политиком в Германии и очень хочет зафиксировать этот факт в голосах избирателей. Для этого ему нужны внеочередные выборы – и чем раньше, тем лучше.



Фридрих Мерц / Фото EPA-EFE/REX/Shutterstock

Таким образом "христианские демократы" могут забрать голоса "социал-демократов", которые сейчас барахтаются на электоральном дне, а также не дадут нарастить поддержку правым и левым популистам, что вполне реально на фоне закрытия крупных заводов и длительного экономического кризиса.

Также герр Мерц, очевидно, рассчитывает, что обида "свободных демократов" на СДПГ достаточно сильна, а значит, откроет путь для коалиционных переговоров. Также к ним могут присоединиться зеленые, которым безразлично на разницу между левым и правым центром.



Кроме того, потенциально не исключен даже союз с социал-демократами, но при условии отстранения Шольца и обновления партии. К этому, собственно, все идет.

В таком случае демократические силы могут прибегнуть к стратегии "Сделаем их вместе", которая принесла успех Макрону во Франции. То есть создание широкого народного фронта против радикалов из АдГ и ССВ. Как видим, вариантов много и все они потенциально дружественные к Украине, потому что возникла ситуация, когда все нормальные политсилы хотят помочь, а этого не желает только Шольц. Поэтому он лишний и должен наконец уйти.