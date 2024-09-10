За более чем десять лет войны с Россией было несколько так называемых мирных планов. Они имели разные названия и были связаны то ли с географией (Минск-1 и Минск-2), то ли с лицами, которые их продвигали или продвигают до сих пор (мирный план Си и двухдневный план Трампа). Был даже коллективный мирный план группы африканских лидеров и бразильское предложение признать оккупацию Крыма россиянами в обмен на мир.

Сейчас западные СМИ пишут о новом мирном плане – на этот раз канцлера Германии Олафа Шольца. 24 Канал рассказывает, что о нем известно, а также отмечает его недостатки.

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Мир ради политического спасения

9 сентября итальянская La Repubblica рассказала о существовании "мирного плана Шольца", детали которого неизвестны, однако известна суть – Олаф Шольц ищет свое место в истории и желает стать "новым канцлером мира". Мир по Шольцу якобы заключается в территориальных уступках Украины россиянам и заключении некоего Минска-3.

Далее начинается конспирология, потому что все это ему нужно не для потенциальной Нобелевской мечты. Замысел куда банальнее – таким образом политик хочет подстраховаться на случай нового провала собственной партии на очередных местных выборах.

Первый раунд, напомним, уже прошел в Тюрингии и Саксонии, где партия Шольца – немецкие социал-демократы – потерпела поражение, а победу одержали левые и правые радикалы , которых объединяет "принцип подковы", основанный в данном случае на любви то ли к Путину, то ли к его деньгам.

, которых объединяет "принцип подковы", основанный в данном случае на любви то ли к Путину, то ли к его деньгам. Вскоре Германию ждет второй раунд. 22 сентября пройдут выборы в Бранденбурге, и якобы ради них, чтобы помочь своему однопартийцу, земельному премьеру Дитмару Войдке, Шольц разыгрывает дипломатическую карту.

Это выглядит громко и помпезно, но конкретно сейчас лишено логики, ведь международные успехи – довольно сомнительный аргумент для местных выборов, где граждане хотят конкретных результатов, а не аморфных побед, которые нельзя пощупать.

Немного понятнее ситуация становится с более мощной оптикой. Поражение СДПГ Шольца на земельных выборах и успех "Альтернативы для Германии" вместе с "Альянсом Сары Вагенкнехт" – только начало, точнее сигнал.

В 2025 году Германию ждут уже парламентские выборы – там СДПГ, похоже, гарантировано не просто фиаско, а тотальный разгром. Победу через год, в сентябре 2025-го, как ожидается, получит ныне оппозиционный к правящей коалиции блок ХДС/ХСС, а новым канцлером станет Фридрих Мерц.



Зато Шольца ждет как минимум пенсия, а скорее – позорная отставка и политическое забвение.

Позиция ХДС/ХСС заключается в том, что Германия (читай – Шольц) недостаточно помогает Украине. Такого мнения, кстати, придерживаются даже действующие министры правительства: однопартиец Шольца Борис Писториус и представительница "зеленых" – глава МИД Анналена Бербок. Все это давит на Шольца и побуждает хоть к каким-то действиям.



Канцлер Олаф Шольц и Борис Писториус / фото Michael Kappeler / dpa

Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины

Марвеловский Локи здесь непременно бы заметил: "В каком же ты отчаянии, брат, раз обратился ко мне". В этом случае трикстером, который должен спасать героя, выступает украинский лидер.

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За сутки до статьи в La Repubblica Шольц дал интервью каналу ZDF (немецкой второй кнопке), где заявил о потенциальном приглашении России на Второй саммит мира (первый прошел в июне 2024 года в Швейцарии; основой его были отдельные пункты формулы Зеленского, Россия участия не принимала).

Также Шольц заявил, что обсудил это с украинским лидером, подчеркнув, что имеет с Зеленским хорошие отношения.

Это действительно так: еще в 2023 году посол Украины в Германии Алексей Макеев констатировал, что увидел "неплохую химию" в отношениях Шольца и Зеленского. Результаты личных взаимоотношений мы видим и чувствуем на себе.



Владимир Зеленский и Олаф Шольц / фото ОП

Сейчас Германия – ключевой союзник Украины в Европе и основной спонсор украинского сопротивления. При этом Германия предпочитает за все платить, зато вопроса предоставления оружия до сих пор всячески избегает.

Мы хорошо помним о лишь "5000 касок" от Германии в начале вторжения и блокирование предоставления артиллерии и танков, за что некоторые получили на всю жизнь ироническое прозвище "обиженная ливерная колбаска", и уже немного подзабытые "Таурусы". Все это так, зато есть миллиарды евро помощи, десятки IRIS-T и десятки тысяч подготовленных в Германии украинских воинов. Все это странным образом уживается вместе в Шольце и делает его таким, какой он есть.

Стоит понимать, что слова Шольца о приглашении России – это не его выдумка. Сразу по завершении первого Саммита мира об этом говорил сам Зеленский, и говорил неоднократно. Шольц также неоднократно его в этом поддерживал.

Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим, – чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно... Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова,

– Олаф Шольц в июле-2024 поддержал Зеленского.

Как видим, тезис, что "мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины", как-то не слишком сочетается с анонсированными территориальными уступками в статье La Repubblica. Этот парадокс спровоцировал большое беспокойство в Украине. Реагировать вынужден был даже глава Офиса Президента Андрей Ермак.

9 сентября в 12:15 утра по Киеву (статья о мирном плане на сайте La Repubblica была опубликована в час ночи) в телеграм-канале Ермака появилось лаконичное сообщение:

Исключительно украинская Формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины. Это единственный путь к справедливости.

Время публикации указывает, что это именно реакция на новый "мирный план", а отсутствие эмодзи в заметке может свидетельствовать о серьезности вопроса. Понять это можно, ведь украинцы не желают Минска-3, так как изрядно натерпелись от его предшественников. Собственно, обвинения России в невыполнении Украиной минских договоренностей и стало формальным основанием для вторжения 24 февраля 2022 года.

Также активно звучит критика действий Шольца и в самой Германии. Так, внешнеполитический спикер ХДС и потенциальный будущий министр иностранных дел Родерих Кизеветтер прямо обвинил канцлера в уступчивости, недальновидности и в том, что тот продолжает цепляться за старые иллюзии Берлина о Путине.

Таким образом, для канцлера проложили дорожку, но четко определили ее границы, а сам он оказался в ситуации, когда еще ничего даже не сказал, а его уже обвиняют в Мюнхенском заговоре 2.0. Теперь все ждут деталей от господина Шольца.

А особенно – в Москве. Это уже подтвердил представитель Путина Песков.

Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но надо понимать, о чем идет речь. Мы сами узнали об этом из СМИ, о том, что якобы идет подготовка какого-то плана. Мы не знаем, о каких деталях там может идти речь,

– Песков о "мирном плане" Шольца.

Успешная операция ВСУ на Курщине изменила ситуацию

На самом деле только после того, как станут известны детали (если такой план действительно есть), а особенно механизм гарантий безопасности для Украины, можно будет его обсуждать. А после того, как свои позиции по нему обнародуют заинтересованные стороны, можно оценивать его перспективу. Пока же это просто слова.

Мы уже видели попытки принудить Украину к миру за счет уступок только с ее стороны. Особенно громко о них говорили в первой половине 2024 года на фоне кризиса с помощью США и активизации китайской промосковской дипломатии. Тогда чуть ли не из каждого утюга звучали лозунги о "мире с учетом ситуации на земле".

Успешная украинская операция в Курской области разрушила этот нарратив и заставила Россию и ее симпатиков спеть совсем другие песни. Это показывает, что Украина нашла правильный подход, а ее "специальная военная ситуация" (россияне называют вторжение ВСУ на Курщину эвфемизмом "ситуация") дала Киеву большой козырь для будущих переговоров. Но этих козырей должно стать еще больше.

Только тогда эти переговоры будут хоть чего-то стоить, а ценность потенциальной сделки с россиянами хотя бы возрастет до стоимости бумаги, на которой они заключены. Пока же этих козырей до сих пор недостаточно для того, чтобы Россия и Путин начали реальные переговоры.

Чтобы изменить это, от Шольца (Трампа и других миротворцев) нужны не иллюзорные мирные планы, а оружие, деньги и активное политическое давление на агрессора. Поэтому канцлеру Германии, перед тем как презентовать свой "мирный план", сначала стоит показать свои таурусы.