Байден уже так давно в политике – более полувека. За это время в США сменились девять президентов, закончилась Холодная война, развалились Советский Союз и Югославия, а Украина стала независимой, пережила две революции, оккупацию Крыма и Донбасса и полномасштабное вторжение. 24 Канал вспоминает важнейшие моменты в богатой политической карьере Джо Байдена.

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Молодые годы и обучение

Джозеф Робинетт Байден-младший или просто Джо Байден родился 20 ноября 1942 года (ныне ему 80 лет) в городке Скрентон, что в штате Пенсильвания. Юность будущего политика прошла в штате Делавер на Атлантическом побережье США.



Джо Байден в молодости / фото Getty Images

Род Байденов очень древний и имеет ирландские корни. Отец будущего президента и его тезка – Джозеф Робинетт Байден (именно на него, к тому времени уже 20 лет как покойного, ошибочно наложила свои санкции Россия в марте 2022 года) был не слишком успешным бизнесменом. Все из-за проблем с алкоголем, по этой причине Джо Байден является принципиальным поборником трезвости, однако, поддержка семьи жены – Кэтнин Финнеган – помогла преодолеть проблемы и построить собственную небольшую империю по продаже автомобилей.

Джо Байден – старший из четырех детей супругов. Он с детства проявлял лидерские качества и жажду знаний.



Юный Джо Байден, 1953 год / фото из архива Байденов

В 1965 году Байден-младший окончил Делаверский университет и получил диплом бакалавра по истории и политологии. Образование Байден продолжил в соседнем штате Нью-Йорк, где учился в престижной юридической школе при Сиракьюсском университете.

Замене истории на юриспруденцию и выбор вуза в нескольких сотнях километров от Делавера способствовал романтический восторг. Из Сиракьюза была его первая жена Нелия, ради нее Байден отказался как от истории, так и от американского футбола.

Атакует Джо Байден: смотрите видео

В 1968 году он получает степень доктора права и начинает свою юридическую практику в родном штате Делавер. Второй наименьший штат США традиционно является очень влиятельным экономически и политически. Благодаря налоговым льготам он очень привлекателен для ведения бизнеса.

Делавер также является местом, которое часто выбирают для жизни представители американской бизнес-политической элиты. Молодой юрист из влиятельной семьи был здесь на своем месте, а потому неудивительно, что уже через несколько лет Байден начинает строить собственную политическую карьеру – сторонника и члена Демократической партии США.

Первая победа и страшная трагедия

В 1970-м Байден был впервые избран как политик. Он стал членом Совета округа Ньюкасл, штат Делавэр. К тому времени Джо Байдену было 27 лет. За 2 года Байден победил на выборах в Сенат США.



Байден всегда ездил на работу в Сенат на поезде / фото Getty

Но победу затмила трагедия: его жена – Нейлия Хантер – вместе с детьми попала в ужасное ДТП 18 декабря 1972 года, когда ехала за рождественской елкой. Это произошло через несколько недель после завершения избирательной кампании. В автокатастрофе Нейлия и дочь Наоми погибли, а сыновья – Бо и Хантер – получили тяжелые травмы



Байден с первой женой и детьми, 1972 год / фото из архива Байденов

Джо Байден планировал отказаться от должности, чтобы быть с детьми в больнице, но коллеги-политики убедили его не делать этого. Следовательно, Джо Байден принял присягу сенатора в медицинской палате. Гибель жены и дочери остался глубоким следом в сердце Джо Байдена, он минимизировал количество поездок на авто и даже на работу в Вашингтон из Делавера ездил поездом, ежедневно тратя на эти путешествия до 3 часов.



Байден приносит присягу в больничной палате / фото Getty

Байден стал и долго оставался самым молодым сенатором США в истории страны. В Сенате Байден с небольшими перерывами работал 36 лет и зарекомендовал себя как один из самых действенных и решительных политиков.

Акцент в своей деятельности Джо Байден сделал на международную политику и противостояние с СССР – это был разгар Холодной войны и "Красная угроза" и перспективы ядерной войны были вполне реальны. Относительно опасности СССР в то время в США существовал двухпартийный консенсус, поэтому не стоит удивляться, что демократ Байден проявил себя в международной политике, как последователь республиканца Рейгана.

Кроме американо-советских отношений, Байден также был активным участником переговоров на Ближнем Востоке – встречался с Голдой Меир и всеми последующими лидерами Израиля, а также многочисленными лидерами из других стран региона.



Байден и президент Египта Анвар Садат в Вашингтоне в марте 1979 года / фото AP

Ястреб-демократ

Сенатор Байден в этот период совершил немало международных государственных визитов и отличился многими встречами с мировыми лидерами и политиками первого эшелона, а также являлся частью и двигателем сверхважного переговорного процесса по ядерному разоружению.

Также Байден дважды посещал СССР, встречался с Косыгиным (фактически – премьер-министр империи) и главным советским дипломатом Громыком (на этой встрече Джо Байден сопровождал его 18-летний сын Хантер).

Байден в Москве в 1979 году: смотрите видео

Последний визит в "Империю зла", в 1988 году, фактически стал прологом к дальнейшей капитуляции СССР в Холодной войне.

Джо Байден в Москве, 1988 год: смотрите видео:

Любопытно! В 1988 году сенатор Байден впервые принял участие в президентской гонке. Байден был номинирован на кандидата от Демократической партии. Его конкурентом за номинацию был губернатор штата Массачусетс Майкл Дукакис. Первый блин оказался для Байдена комом – штаб Дукакиса развязал против сенатора грязную кампанию по черному пиару и забросал Байдена "компроматом".



Оппоненты раскопали скандальные истории студенческих времен и обвинили Байдена в плагиате, который якобы обнаружили в его торжественных речах. Безумное давление спровоцировало у Байдена значительные проблемы со здоровьем – он едва не погиб от аневризмы сосудов головного мозга. Политика спасли своевременные операции. Тем не менее он был вынужден не только снять свою кандидатуру, но и приостановить работу в Сенате. Спустя 7 месяцев Байден вернулся к работе.

После победы США в Холодной войне Джо Байден продолжил активно работать на международной арене, дважды возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. Байден был одним из немногих представителей американского истеблишмента, который настаивал на усилении роли США в Европе и проявил себя как классический ястреб.

Байден и его коллега-республиканец Джон Маккейн стал последовательным критиком режима сербского диктатора Слободана Милошевича. Он также способствовал его свержению и восстановлению мира на Балканах. Также Байден был последовательным сторонником борьбы с исламским фундаментализмом и терроризмом, в частности сенатор-демократ активно лоббировал американское вторжение в Афганистан с целью уничтожения "Аль-Каиды". Кроме того, Байден был автором законопроекта о поддержке реформ в Ираке, после свержения диктатуры Саддама Хусейна.

Правая рука Обамы

В 2008 году Джо Байден во второй раз решил поучаствовать в президентской кампании, но быстро понял, что его соперник – молодой сенатор от штата Иллинойс Барак Обама имеет большие шансы на общую победу, поэтому снял собственную кандидатуры 3 января 2008 года и присоединился к кампании конкурента, как кандидат в вице-президенты.

Поддержка и опыт Байдена помогли Обаме и уравновесили авторитет легендарного республиканца Джона Маккейна – героя войны во Вьетнаме и знаменитого ястреба американской внешней политики. После победы Обамы Джо Байден стал 47-м вице-президентом США и проработал на этом посту 2 срока.



Обама и Байден / фото с сайта Белого дома

Обычно должность вице-президента США достаточно декоративна, но не в случае Джо Байдена. Поскольку Обама намеренно решил сконцентрироваться на решении проблем внутри США, Байден стал правой рукой президента и взял на себя международные отношения. Это было непростое время, поскольку совпало с многочисленными кризисами в мире – США увязли в Афганистане и Ираке, начались конфликты в Судане, Ливии и других государствах.



Обама награждает Байдена орденом / фото с сайта Белого дома

Самым же главным вызовом стало усиление России, которая после поражения в Холодной войне сумела восстановиться благодаря изменению конъюнктуры на рынке энергоносителей и возобновила традиционную политику экспансии и расширения зон влияния. Первой жертвой режима Путина стала Грузия (2008), а в 2014 году началось российское вторжение в Украину, в 2015 году – в Сирию, также Россия активно начала проникать в Африку – под видом разного рода ЧВК.



Президент Обама фактически устранился от попыток остановить Россию, а потому вся ответственность легла на Байдена. Он был ограничен в инструментах, впрочем, отличился серией мощных жестов. 20 февраля 2014 года, когда на Майдане и его окрестностях были убиты десятки митингующих, Байден позвонил по телефону Януковичу и убедил его отказаться от эскалации насилия. На следующий день Янукович скрылся из Киева, а Революция Достоинства победила.

Джо Байден дважды посетил Украину в 2014 году, а также совершил визит в Киев в декабре 2015 года, чем показал, что страна, страдающая от российской прокси-агрессии, может рассчитывать на поддержку США. К сожалению, тогда – очень ограниченную.

6 декабря 2015 года, Байден в Киеве: смотрите видео

Выступление Байдена с трибуны Верховной Рады стало знаковым – политик открыто осудил Россию и назвал вещи своими именами, он также заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и российских приспешников на Донбассе. Байден пообещал ужесточение санкций, но при этом не забыл упрекнуть украинскую элиту в ее нежелании бороться с коррупцией.

Выступление Байдена в Верховной Раде 8 декабря 2015 года смотрите историческое видео:

Критика от Байдена, похоже, прошла среди ушей большинства слушателей в зале, что и стало одной из причин преждевременного завершения их политических карьер. Сам Байден покинул пост в начале 2017 года после завершения второй каденции Обамы и, очевидно, уже думал о пенсии (начал преподавать международные отношения в Университет Пенсильвании, входящий в "Лигу плюща"), однако вынужден был вернуться в большую политику из-за новых вызовов и угроз.

В 2010-х в США начался так называемый кризис элит, который вынес на вершину откровенно слабых, скандальных и кое-где неквалифицированных персонажей. На выборах в 2016 году в США победил откровенный популист Дональд Трамп. Причем его соперники – демократы Хиллари Клинтон и Берни Сандерс – могли смело спорить с ним в одиозности. 4 года президентства Трампа стали катастрофой.

46-й президент США

К счастью, столетние традиции американской политической жизни и мощные политические институты не позволили Трампу уничтожить все до конца, сработали рычаги сдерживания. Одним из них стали выборы президента. Таким образом, Джо Байден снова стал кандидатом в президенты США, не только от Демократической партии, но и от здравого смысла. Итоговая победа Байдена, ради которой объединились едва ли не все прогрессивные силы, не была убедительной (только 51,3% против 46,9% у Трампа, голоса избирателей – 306 против 232), показала раскол в американском обществе. Его преодоление стало задачей 46 президента США.

Сосредоточиться на решении внутренних проблем (преодолении последствий COVID-19, чрезмерной инфляции и расовых противоречий) администрации Байдена не разрешили внешние факторы. Главным из них снова стала Россия. Россияне с 2021 года планировали полномасштабное вторжение в Украину с целью уничтожения украинской государственности и геноцида украинцев. Свой план Россия начала реализовывать в феврале 2022 года. США и союзники не сумели помочь вторжению, Россия не прислушалась ни к каким аргументам, а Запад не продемонстрировал необходимой решительности.

Байден и Украина

Работу над ошибками администрации Байдена пришлось делать наспех и сейчас можно признать эту работу успешной. США смогли создать и объединить мощный фронт поддержки Украины, усилили санкции в отношении России, предоставили Украине летальное оружие и мощную финансовую поддержку, а самое главное – консолидировали западных союзников и выступили лидером поддержки Украины по отражению российской агрессии.

Личная роль Джо Байдена в этих процессах является определяющей, он стал лоббистом заключения нового ленд-лиза, предоставления Украине современного американского оружия, а также выстроил тесные личные связи с украинским лидером – президентом Владимиром Зеленским.

Визит украинца в США в конце 2022 года стал историческим и ознаменовал не только усиление финансовой помощи Украине, но и мощную военную поддержку. В частности, было принято решение о передаче Украине систем PATRIOT.

Байден в Киеве, 20 февраля 2023 года – смотрите видео:

Не менее важным и историческим был и ответный визит Джо Байдена в Украину. Он прошел под звуки сирен, извещавших о воздушной тревоге и угрозе российских обстрелов, мужество президентов Байдена и Зеленского увидел весь мир. Также мир узнал о новых пакетах летальной помощи от США – американская техника и снаряды стали основой вооружения сил украинского контрнаступления.

Второй термин

25 апреля 2023 года 80-летний Джо Байден объявил (как и 4 года до этого), что идет в президенты, на этот раз – на второй срок. Сейчас он является старейшим в истории США президентом страны, а в 2024 году будет иметь шансы улучшить это достижение.

Свой проморолик по случаю выдвижения кандидатуры Байден построил на противостоянии с Дональдом Трампом (45-й президент США снова окутан скандалами и даже судебными преследованиями, но так же имеет значительную поддержку среди американцев, склонных верить популистам).

Украина может стать важным фактором президентской кампании-2024, ведь победа в войне с Россией будет означать победу Байдена как лидера и ключевого союзника Киева.

Личная жизнь Джо Байдена и семья

Интересные факты из биографии Байдена

Джо Байден – скорпион по гороскопу, ему 80 лет,

скорпион по гороскопу, ему 80 лет, рост политика составляет 183 сантиметра, в университете он играл в американский футбол на позиции ресивера и имел значительные успехи, это позволило ему избавиться от детских комплексов относительно незначительного заикания, а также иметь большой успех у девушек.

Байден имеет ирландские корни и является римо-католиком, поэтому несколько нарушает традиционную для американской политической элиты формулу-акроним WASP (белые англосаксонские протестанты).

Джо Байден был дважды женат. Первая жена – Нейлия Хантер трагически погибла в ДТП в декабре 1972 года, вместе с ней погибла дочь супругов – Наоми, а два сына – Бо и Хантер получили значительные травмы.



Джилл и Джо Байден с детьми / фото из архива Байденов

Старший сын политика Бо Байден или Джозеф Робинетт Байден Третий пошел по пути отца и делал карьеру в политике – он служил в Ираке, имел офицерское звание, являлся генеральным прокурором штата Делавер. 30 мая 2015 года Бо Байден умер от рака мозга.

Важно! Младший сын президента – Хантер Байден – известен репутацией плейбоя и многочисленными скандалами (там полное бинго с наркотиками, сексом, супружескими изменами и коррупцией). Некоторые из них имеют украинский след, в частности Хантер Байден находился в наблюдательном совете украинской компании Burisma, не имея для этого никаких талантов.



Позже эти факты заинтересуют оппонентов отца на выборах президента США в 2020 году и едва ли не похоронят всю кампанию Джо Байдена. Спасли ее понимание, что иначе будет Трамп, а также взвешенная позиция украинской власти – президент Зеленский подвергся давлению тогдашнего президента США, пошел на значительный риск и отказался играть на стороне Трампа и объяснять апатию Байдена к генеральному прокурору Шокину.

Вторая жена Джо Байдена – Джилл Трейси Джейкобс, ныне – первая леди в США. Как и Джо, Джилл является ревностной католической и очень религиозной личностью. Джилл и Джо женились в 1977 году, для обоих это был второй брак.



Супруги Байденов / фото AP

У супругов есть дочь – Эшли Байден. Она родилась 8 июня 1981 года. Эшли несколько раз оказывалась в эпицентре громких скандалов, однако сейчас более известна, как общественная активистка и модная дизайнер.