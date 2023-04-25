Хотя Джозеф Байден раньше называл себя "мостом" или переходным периодом для нового поколения лидеров-демократов, оказалось, что он еще не готов передать эстафету. 24 Канал, на основе материалов западных изданий, проанализировал это, несомненно, историческое решение, а главное – что может измениться для Украины.
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"Битва за душу Америки" продолжается
Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы ведем битву за душу Америки. И мы все еще находимся в этом сражении,
– так Джо Байден охарактеризовал состояние, в котором сейчас находятся американцы.
Официальное заявление наконец покончило с длительной неопределенностью по поводу намерений Байдена и фактически расчистило ему путь к еще одному президентству, если, конечно же, не произойдет каких-либо непредсказуемых событий. Хотя президент неоднократно и последовательно заявлял, что намерен баллотироваться, долго откладывая свой старт на месяцы. Теперь его команда может создать структуру предвыборной кампании и собрать деньги для ее финансирования, пишет The New York Times.
Возраст – не проблема?
- Выдвигая свою кандидатуру снова, Байден просит американцев доверить ему полномочия главнокомандующего на девятом десятке. В свои 80 лет он уже старейший президент в американской истории, а в случае победы ему будет 86 в конце второго срока, что почти на девять лет больше, чем Рональду Рейгану, когда он покинул Белый дом в 1989 году.
- Если Трампа вернут в Овальный кабинет, а он в свои 76 лет тоже уже далеко не молодой человек, он сам обгонит всех президентов по возрасту, кроме Байдена.
- Если Байден и Трамп снова сойдутся в поединки, это станет первым случаем, когда одни и те же кандидаты сойдутся на президентских выборах подряд с 1956 года, когда Двайт Эйзенхауэр во второй раз победил Адлая Стивенсона. Это также станет первым случаем, когда президенту бросил вызов его предшественник, поскольку Теодор Рузвельт попытался вернуться в 1912 году против своего избранного преемника Уильяма Говарда Тафта в ходе трехсторонней кампании, которую выиграл Вудро Вильсон.
Когда Байден официально начал свою предвыборную кампанию, казалось, что в этот момент он был фактически беспроигрышным кандидатом в номинацию от своей партии. Хотя многие демократы надеялись, что он уступит место младшему кандидату, ни одного серьезного претендента на номинацию так и не появилось.
Какие шансы у Байдена выиграть гонку
Хотя Байден возглавляет более сплоченную партию, чем его потенциальный соперник, многие демократы в частных разговорах опасаются, что президент может не выдержать еще одной кампании. Его общий рейтинг одобрения остается на уровне чуть более 42%, согласно данным опросов политического веб-сайта FiveThirtyEight. А это ниже, чем у 10 из 13 последних президентов на этом этапе их пребывания в должности.
Хотя опросы показывают, что большинство демократов благосклонно относятся к Байдену, большинство из них все же предпочли бы, чтобы он не баллотировался снова. В опросе NBC News, обнародованном на этой неделе, 70% американцев, включая 51% демократов, заявили, что он не должен баллотироваться на второй срок. Семь из 10 из тех, кто не желает, чтобы он оставался в должности еще четыре года, ссылались на его возраст как фактор.
Байден и Трамп сталкиваются с поразительной конкуренцией: недавние опросы Yahoo News, The Wall Street Journal и Morning Consult показывают, что действующий президент немного опережает Трампа, тогда как опросы The Economist и Центра американских политических исследований Гарвардского университета показывают, что он отстает на несколько пунктов. Байден сталкивается со столь неоднозначными результатами против губернатора Флориды Рона Десантиса, сильнейшего претендента от республиканцев.
У Байдена не много сильных конкурентов / иллюстрация Politico
Достижения и провалы Байдена – поддержка Украины
- Байден возродил международные альянсы, которые пришли в упадок во время правления Трампа, сплотив НАТО и других партнеров по всему миру, чтобы противостоять агрессивному вторжению России в Украину. При двухпартийной поддержке он выделил более 100 миллиардов долларов на вооружение украинской армии и помощь нашему правительству и народу.
Байден и западные союзники объединились на стороне Украины, предоставляя ей оружие и деньги, а также введя жесткие санкции против России. В годовщину войны Байден совершил триумфальный визит в Киев, который многие в США и во всем мире восприняли как исторический акт против агрессии российского президента Владимира Путина. Но перед Байденом все еще стоит сложная задача – преодолеть европейские разногласия о том, как закончить эту войну.
Визит Байдена в Киев был историческим / фото ОП/AP
Поскольку Байден защищал демократию у себя дома, он также обязательно апеллирует к своей роли в возрождении западного альянса в защиту Украины с тем, что Трамп фактически продолжает поклоняться российскому диктатору Владимиру Путину.
- В то же время его решение вывести войска из Афганистана через 20 лет, согласно соглашению с Талибаном, заключенному Трампом, привело к провалу в 2021 году, когда радикальные боевики захватили страну, а афганцы заполонили взлетавшие из Кабула американские самолеты.
- Байден также пытался защитить юго-западную границу США, где резко возросла нелегальная миграция, и с переменным успехом стабилизировал постпандемическую экономику, где инфляция выросла до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия, а цены на газ подскочили до рекордных уровней. Хотя оба показателя начали снижаться, а уровень безработицы приблизился к историческому минимуму, многие американцы все еще ощущают экономическую тревогу.
Пожалуй, больше всего Байдена разочаровывает то, что его надежды на преодоление усугубившихся во времена Трампа расколов пока не оправдались: американское общество все еще глубоко поляризовано, а Трамп все еще остается мощной силой, разжигающей раскол в стране.
Байден – новый Рузвельт или Картер
В то же время The Washington Post метко отмечает, что для 80-летнего Байдена новый срок знаменует собой поворотный момент в его политической карьере, продолжающийся уже полвека. Это решение может противоречить желаниям некоторых избирателей-демократов, требующих другого знаменосца – молодого, более прогрессивного и лучше отражающего разнообразие партии. Но в то же время это подчеркивает силу Байдена среди партийных лидеров, в том числе тех, кто считает, что у него есть лучшие шансы победить Дональда Трампа или другого республиканца.
- Республиканцы уже сравнивают Байдена с бывшим президентом Джимми Картером, смещенным после одного срока на фоне высокой инфляции, глобальной турбулентности и ощущения экономической тревоги.
- Союзники Байдена, напротив, пытаются охарактеризовать его как самого эффективного президента со времен Франклина Делано Рузвельта, ссылаясь на успехи Байдена в продвижении законодательства по изменению климата, экономической помощи, рецептурным лекарствам, инфраструктуре и другим вопросам, а также его способности сплотить мировую коалицию против вторжения России в Украине.