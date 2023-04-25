Хоча Джозеф Байден раніше називав себе "мостом" чи перехідним періодом для нового покоління лідерів-демократів, виявилося, що наразі він іще не готовий передати естафету. 24 Канал, на основі матеріалів західних видань, проаналізував це, без сумніву, історичне рішення, а головне – що може змінитися для України.

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"Битва за душу Америки" продовжується

Коли я балотувався в президенти 4 роки тому, я сказав, що ми ведемо битву за душу Америки. І ми все ще перебуваємо в цій битві,

– так Джо Байден охарактеризував стан, в якому зараз перебувають американці.

Офіційна заява нарешті поклала край тривалій невизначеності щодо намірів Байдена та фактично розчистила йому шлях до ще одного президентства, якщо, звісно ж, не станеться якихось непередбачуваних подій. Хоча президент неодноразово й послідовно заявляв, що має намір балотуватися, він довго відкладав свій старт на місяці. Тепер його команда може створити структуру передвиборчої кампанії та зібрати гроші для її фінансування, пише The New York Times.

Байден уже навіть встиг призначити Джулі Чавес Родрігес – старшу радницю Білого дому та внучку культового лідера-правозахисника Сезара Чавеса, керівницею своєї кампанії. Натомість Квентін Фулкс, співробітник Демократичної партії, який минулого року керував кампанією з переобрання сенатора Рафаеля Уорнока в Джорджії, буде її головним заступником.





Джулі Чавес Родрігес – жінка, яка керуватиме виборчою кампанією Байдена у 2024 році / фото AP

Вік – не проблема?

Висуваючи свою кандидатуру знову, Байден просить американців довірити йому повноваження головнокомандувача на дев'ятому десятку років життя. У свої 80 років він вже є найстаршим президентом в американській історії, а в разі перемоги йому буде 86 наприкінці другого терміну, що майже на дев'ять років більше, ніж Рональду Рейгану, коли він залишив Білий дім у 1989 році.

Що цікаво, як пише CNN, якось Байден провів кампанію, в якій різко критикував вік свого опонента. У 1972 році Байден, якому тоді було 29 років і який був членом місцевої ради штату Делавер, балотувався проти чинного сенатора-республіканця Кейла Боггса, якому було 63 роки, колишнього дворазового губернатора і найстаршого сенатора штату.



"Кейл не хоче балотуватися, він втратив колишній блиск в очах", – сказав Байден про Боггса, який спершу хотів піти на пенсію, але його переконали балотуватися на повторний термін. Байден настільки відверто апелював до віку свого опонента, що місцевий репортер назвав його підхід "любий старий татусь".





Джо Байден, новообраний сенатор-демократ від штату Делавер, виступає у Вашингтоні, округ Колумбія, 12 грудня 1972 року / фото AP

Якщо Трампа повернуть в Овальний кабінет, а він у свої 76 років також уже далеко не парубок, він сам обжене всіх президентів за віком, окрім Байдена.

Якщо Байден і Трамп знову зійдуться у двобої, це стане першим випадком, коли одні й ті ж кандидати зійдуться на президентських виборах поспіль з 1956 року, коли Двайт Ейзенхауер вдруге переміг Адлая Стівенсона. Це також стане першим випадком, коли президенту кинув виклик його попередник, оскільки Теодор Рузвельт спробував повернутися в 1912 році проти свого обраного наступника Вільяма Говарда Тафта в ході тристоронньої кампанії, яку виграв Вудро Вільсон.

Коли Байден офіційно розпочав свою передвиборчу кампанію, здавалося, що в цей момент він був фактично безпрограшним кандидатом на номінацію від своєї партії. Хоча багато демократів сподівалися, що він поступиться місцем молодшому кандидату, жодного серйозного претендента на номінацію так і не з'явилося.

Які шанси в Байдена виграти гонку

Хоча пан Байден очолює більш згуртовану партію, ніж його потенційний суперник, чимало демократів у приватних розмовах побоюються, що президент може не витримати ще однієї кампанії. Його загальний рейтинг схвалення залишається на рівні трохи більше 42%, згідно з даними опитувань політичного веб-сайту FiveThirtyEight. А це нижче, ніж у 10 з останніх 13 президентів на цьому етапі їхнього перебування на посаді.

Хоча опитування показують, що більшість демократів прихильно ставляться до Байдена, більшість із них все ж воліли б, аби він не балотувався знову. В опитуванні NBC News, оприлюдненому цього тижня, 70% американців, у тому числі 51% демократів, заявили, що він не повинен балотуватися на другий термін. Сім з 10 із тих, хто не бажає, щоб він залишався на посаді ще чотири роки, посилалися на його вік як на фактор.

Байден і Трамп стикаються з вражаючою конкуренцією: нещодавні опитування Yahoo News, The Wall Street Journal і Morning Consult показують, що чинний президент трохи випереджає Трампа, тоді як опитування The Economist і Центру американських політичних досліджень Гарвардського університету показують, що він відстає на кілька пунктів. Байден стикається з такими ж неоднозначними результатами проти губернатора Флориди Рона Десантіса, найсильнішого претендента від республіканців.



У Байдена небагато сильних конкурентів / ілюстрація Politico

Важливо для України! На президентських виборах губернатори, як правило, стикаються з питаннями про відсутність у них досвіду зовнішньої політики, і обурливий опис Десантісом війни Росії проти України, як "територіальної суперечки", від якого він згодом відмовився на тлі двопартійної критики, лише посилить позицію Байдена як досвідченого керівника, пише Politico.

Досягнення та провали Байдена – підтримка України

Байден відродив міжнародні альянси, які занепали під час правління Трампа, згуртувавши НАТО та інших партнерів по всьому світу, щоб протистояти агресивному вторгненню Росії в Україну. За двопартійної підтримки він виділив понад 100 мільярдів доларів на озброєння українській армії та допомогу нашому уряду і народу.

Байден і західні союзники об'єдналися на боці України, надаючи їй зброю і гроші, а також запровадивши жорсткі санкції проти Росії. У річницю війни Байден здійснив тріумфальний візит до Києва, який багато хто в США і в усьому світі сприйняв як історичний акт проти агресії російського президента Владіміра Путіна. Але перед Байденом все ще стоїть складне завдання – подолати європейські розбіжності щодо того, як закінчити цю війну.



Візит Байдена до Києва був історичним / фото ОП / AP

Оскільки Байден захищав демократію у себе вдома, він також неодмінно апелює до своєї ролі у відродженні західного альянсу на захист України з тим, що Трамп фактично продовжує поклонятися російському диктатору Владіміру Путіну.

Нещодавнє опитування, проведене The Wall Street Journal, показало, що підтримка допомоги Україні потрохи зменшується. Хоча кількість виборців, які вважають, що США надають належну підтримку, залишається стабільною. Водночас деякі республіканці в Конгресі ставлять під сумнів обсяг підтримки України.

Водночас його рішення вивести війська з Афганістану через 20 років, відповідно до угоди з Талібаном, укладеної Трампом, призвело до провалу у 2021 році, коли радикальні бойовики захопили країну, а афганці заполонили американські літаки, що злітали з Кабула.

Байден також намагався захистити південно-західний кордон США, де різко зросла нелегальна міграція, і з перемінним успіхом стабілізував постпандемічну економіку, в якій інфляція зросла до найвищого рівня за останні чотири десятиліття, а ціни на газ підскочили до рекордних рівнів. Хоча обидва показники почали знижуватися, а рівень безробіття наблизився до історичного мінімуму, багато американців все ще відчувають економічну тривогу.

Мабуть, найбільше Байдена розчаровує те, що його надії на подолання розколів, які поглибилися за часів Трампа, поки що не виправдалися: американське суспільство все ще глибоко поляризоване, а Трамп все ще залишається потужною силою, що розпалює розкол у країні.

Байден – новий Рузвельт чи все ж Картер

Натомість The Washington Post влучно зауважує, що для 80-річного Байдена новий термін знаменує собою поворотний момент у його політичній кар'єрі, що триває вже пів століття. Це рішення може суперечити бажанням деяких виборців-демократів, які вимагають іншого прапороносця – молодшого, прогресивнішого і такого, що краще відображає різноманітність партії. Та водночас це підкреслює силу Байдена серед партійних лідерів, у тому числі тих, хто вважає, що він має найкращі шанси перемогти Дональда Трампа чи іншого республіканця.