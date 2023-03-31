В Украине внимательно присматриваются к риторике вероятных кандидатов в президенты США, ведь тема войны в Украине и поддержки со стороны США глубоко вошла в политическую дискуссию среди американцев, фактически превратившись в один из факторов внутренней политики. В то же время Путин делает ставку на затягивание войны с целью "пересидеть" сторонников Украины в США. Самые громкие пророссийские голоса сегодня раздаются от имени Республиканской партии, но действительно ли антиукраинская риторика находит отклик среди американцев? 24 Канал проанализировал, какой может быть внутриполитическая борьба в США и стоит ли бояться победы Республиканской партии.

К теме Уже не "территориальный спор": губернатор Флориды сменил риторику о войне в Украине

Украина обеспокоена политическими изменениями в США

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Assosiated Press намекнул, что в украинском правительстве существует обеспокоенность по поводу предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Зеленский предположил, что политические изменения в Вашингтоне могут подорвать военную поддержку Украины со стороны Запада, что поставит нашу страну под угрозу поражения. Президент Украины считает, что долгосрочная борьба Украины с российскими оккупантами критически зависит от постоянной военной поддержки Запада, особенно со стороны США.

Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать – мы не выиграем,

– сказал Зеленский в интервью AP.



Владимир Зеленский во время интервью для Associated Press / Фото AP

Вероятные кандидаты на пост президента США – Дональд Трамп и его основной конкурент от республиканцев Рон Десантис поставили под сомнение объемы поддержки , которая будет отправлена Украине.

, которая будет отправлена Украине. При этом Зеленский напрямую не называл имен американских политиков, с которыми Украине, возможно, придется иметь дело в будущем, но очевидно, что главная опасность сейчас исходит от резкой и неоднозначной риторики этих двух республиканских кандидатов.

Обратите внимание! В украинском медиапространстве очень часто раздаются критические замечания в адрес Республиканской партии, в основном из-за того, что политики от этой политсилы громче всего критикуют помощь Украине со стороны США, а республиканские телеканалы наполнены пропагандистскими нарративами, которые Кремль сегодня активно продвигает на Западе.



Впрочем, американская внутренняя политика несколько сложнее простой принадлежности к одной из господствующих партий, а мнения республиканских политиков могут кардинально отличаться, отражая глубинный взгляд на то, как именно они видят национальные интересы Соединенных Штатов.

Республиканскую партию сегодня можно разделить на три условные группы:

Рейгановские консерваторы – ястребы, активно выступающие за поддержку Украины;

– ястребы, активно выступающие за поддержку Украины; Умеренные республиканцы – плавают между ястребами и трампистами, иногда меняя позицию;

– плавают между ястребами и трампистами, иногда меняя позицию; Трамписты – скандалисты, пришедшие на волне популярности Трампа и занимающиеся исключительно популизмом.

Третья группа представляет наибольшую угрозу, но при этом она наименьшая. На обе палаты Конгресса в этом созыве не более 20 человек. Если брать общую картину, то это не большая проблема. Сами по себе республиканцы не являются врагами Украины,

– объясняет в комментарии 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Ситуация с Дональдом Трампом на сегодняшний день уже очевидна. Экс-президент США взял на вооружение полностью антиукраинскую риторику: публично склоняет Украину "прекратить войну" и фактически отдать российским захватчикам часть захваченных территорий, якобы под предлогом компромисса для прекращения эскалации. Сторонники Трампа в Конгрессе США, которые называют себя "Кокус Свободы", имеют такую же радикальную позицию в отношении Украины, полностью повторяя тезисы Трампа.

В то же время, главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии Рон Десантис, похоже, пока до конца не определился со своей позицией в отношении войны в Украине. В этом месяце Десантис назвал войну "территориальным спором", который не является основным приоритетом для США. Он подверг критике президента Джо Байдена за то, что оппоненты администрации Белого дома называют "чистым чеком" для Украины, имея в виду рекордные объемы финансовой и военной поддержки нашего государства.

Впрочем, в конце концов, Десантис смягчил собственные слова, ссылаясь на неправильную трактовку в СМИ, что лишь подчеркивает неоднородность позиции по Украине внутри Республиканской партии и ее электората.

Десантис может сместить Трампа на праймериз Республиканской партии

Губернатор Флориды и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис сейчас активно набирает популярность среди правого электората США. В то же время, молодой губернатор на протяжении всей карьеры был сконцентрирован, скорее, на внутренней американской политике, поэтому в вопросах войны в Украине он до сих пор "плавает" и не может определиться.

Любопытно! Неосторожная характеристика российско-украинской войны, как "территориального конфликта", со стороны Десантиса вызвали волну возмущения и разочарования не только в Украине, но и в самих Соединенных Штатах.



Внешнеполитические ястребы в рядах республиканцев в Конгрессе США возмущены заявлениями Десантиса, ведь считали его единственной надеждой победить бывшего президента Дональда Трампа.

Большим разочарованием для части республиканцев стало и то, что Десантис решил присоединиться к популистским тезисам Трампа по поводу войны в Украине, а также это заставило их сомневаться в том, не ошибочно ли они восприняли его как идеологического союзника.

Более того, раскритиковали губернатора не только конгрессмены, но и некоторые доноры Республиканской партии, что в конце концов заставило Десантиса внести коррективы в свои высказывания.

МИД Украины также ответило на заявление американского губернатора, а спикер министерства Олег Николенко в своем Твиттере даже пригласил Десантиса посетить Украину, чтобы глубже понять ситуацию, ведь, "как бывший военный, отправленный в зону боевых действий, губернатор знает разницу между спором и войной".

В конце концов, после града критических комментариев Рону Десантису пришлось дать еще одно интервью, в котором он пытался объяснить свою позицию, подчеркнув, что его просто не правильно поняли, хотя и признал, что он должен быть более четким в своих словах. На этот раз Десантис заявил, что Украина имеет полные права на все свои территории, а Владимира Путина назвал военным преступником, ссылаясь на недавнее решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского диктатора.

Очевидно, что Россия вторглась в 2022 году. Это было неправильно. Они вторглись в Крым и отобрали его в 2014 году – это было неправильно,

– заявил Рон Десантис.

Следует заметить, что в 2014 году, когда Десантис был конгрессменом от Флориды, он примкнул к критикам тогдашнего президента Барака Обамы и обвинял его администрацию в том, что те недостаточно сделали для предотвращения аннексии Крыма Россией.



Десантис особо подчеркнул, что не считает, что россияне имели право оккупировать регионы Украины, даже несмотря на то, что там находилось много этнических россиян.



Рон Десантис выступает перед избирателями в штате Айова / Фото Getty

Относительно поддержки Украины Десантис также сделал уточнение. Под словами о "недостаточном интересе" для самих США он якобы имел в виду, что Россия сегодня не способна захватить Украину, свергнуть здесь власть или угрожать НАТО, поэтому хотел сказать о недопустимости прямого участия американских войск в войне в Украине.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев обращает внимание, что Десантис изначально был настроен на поддержку Украины, однако начавшаяся в США предвыборная погоня заставляет американских политиков заигрывать с разным внутренним электоратом.

Заявления Десантиса прозвучали именно тогда, когда, согласно опросам, Трамп начал терять свои позиции, поэтому у него был информационный момент, чтобы перехватить часть электората Трампа. С приближением выборов мы будем видеть больше и больше заигрываний консервативного крыла республиканцев с трампистами. Однако, такое изменение риторики Десантиса, последовавшее после этого, похоже, связано с тем, что он увидел, что это не сильно сработало, и просто вернулся на свои начальные позиции,

– подчеркивает Александр Краев.

Однако в западных СМИ также выражают сомнения относительно глубокой заинтересованности Десантиса в активной внешней политике США. В интервью The Times Десантис, служивший в Ираке юридическим советником в спецназе, сказал, что он считает себя "антивильсоновцем", то есть выступает против американского международного продвижения демократии, начатое президентом США Вудро Вильсоном после Первой мировой войны.

Почему Десантиса называют "джексоновцем" Западные аналитики имеют в виду эссе 1999 года ученого Уолтера Рассела Мида "Джексоновская традиция и американская внешняя политика". Выводы из этого эссе довольно широко распространены среди правых интеллектуалов в США, чье представление о национальном интересе Америки достаточно узко: защита своей территории, людей, материальных активов и коммерческих интересов за рубежом. В то же время без учета стратегических политических и военных интересов далеко за границей.

Таким образом, в отличие от того же Дональда Трампа, Рон Десантис не является изоляционистом, вся риторика которого в последнее время сконцентрирована на внутренних делах и игнорирует более глобальные интересы США за рубежом. Несмотря на это, от Десантиса также не стоит ожидать разговоров в стиле Джо Байдена о противостоянии "демократии и автократии", ведь, с его точки зрения, подобные идеи очень идеалистические и абстрактные и присущи так называемым "вильсоновцам".

Бывшие коллеги Десантиса в Палате представителей не смогли вспомнить, чтобы он когда-либо волновался о том, будут ли урегулированы права женщин в Афганистане, а также слышали от него критику ястребиного крыла республиканцев, которые поощряли Барака Обаму к военному вмешательству в войну в Сирии.

Вместо этого Десантиса считают настоящим ястребом в политике в отношении Китая. На посту губернатора он всячески пытался ограничить китайские инвестиции во Флориду. Его действия против Коммунистической партии Китая свидетельствуют о том, что в должности президента его политика по отношению к Пекину, вероятно, будет более всесторонней и агрессивной, чем политика Трампа или Байдена. Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, похоже, тоже был важен для Десантиса и заставил его под другим углом рассмотреть войну в Украине, которую он до этого окрестил, как "недостаточный интерес" для Соединенных Штатов.

Мы можем увидеть, что после визита Си Цзиньпина ястребы открыли новое дыхание. Заявления о поддержке Украины становятся все более активными, а относительно альянса Китая и России все более агрессивными. На самом деле это помогло тем, кто еще сомневался, убедиться в том, что есть новая "ось зла", новая холодная война с противостоянием Вашингтона и Пекина. Россия является частью этого противостояния на стороне Китая. Американцы отдают себе отчет в том, что нельзя проигрывать в Украине, ведь это будет иметь глубокие последствия в общем противостоянии. Как бы это странно ни звучало, но визит Си в идеологическом контексте очень сильно сыграл нам на руку,

– говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Угроза Трампа

С приближением президентских выборов в США риторика Дональда Трампа по отношению к Украине становится все более агрессивной и популистской. Трамп неоднократно хвалил военного преступника Владимира Путина в своих публичных выступлениях и всячески протестовал против выделения экономической и военной поддержки Украине для борьбы с российскими оккупантами. Последние заявления экс-президента США вообще выходят за рамки разумного, ведь он рассказывает своему электорату, что способен "закончить войну" в течение 24 часов, если его переизбрать в Белый дом. Трамп отметил эфемерные "переговоры", которые он якобы способен организовать между Зеленским и Путиным, однако отказался называть детали того, как именно он планирует это сделать.

Когда я говорю так, я собираюсь добиться урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся,

– заявил Трамп.

Очевидно, на стол воображаемых "переговоров", организованных Дональдом Трампом, должна была быть возложена территориальная целостность Украины, то есть Трамп, вероятно, хотел бы пожертвовать украинским суверенитетом ради призрачного "мира", что полностью удовлетворило бы желание Владимира Путина, заморозило дополнительное время для того, чтобы насобирать силы для нового наступления, которое, возможно, началось бы уже после завершения второй каденции Трампа.



Дональд Трамп начал свою президентскую кампанию / Фото Sky News

На сегодня Дональд Трамп уже официально объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты США, но за ним следует шлейф скандалов и судебных обвинений, которые могут подкосить его попытки вернуться к власти. В этом месяце Трамп заявил, что вскоре его могут арестовать, и даже пригрозил, что это может спровоцировать волну насилия в США, якобы делая предупреждение суду и своим политическим оппонентам.

На этот раз Трампа обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016 году за замалчивание их связей, когда Трамп активно вел предвыборную кампанию. Прокуратура потенциально может обвинить экс-президента в нарушении закона о выборах, а также подделке деловой документации, ведь выплата Дэниелс была прописана как "юридические расходы". Второй вариант для Трампа более проблемен, потому что может трактоваться судом как уголовное преступление.

Если Трампа признают виновным в административном правонарушении, он будет вынужден заплатить штраф. А если экс-президента осудят за тяжким преступлением, то ему грозит максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Впрочем, даже сторонники этого дела против Трампа считают маловероятным реальный тюремный срок для бывшего президента США по этому делу.

Однако картина, когда экс-президент, вероятно в наручниках, будет проходить следственные процедуры по снятию отпечатков пальцев и предстанет перед судом, может иметь двоякий результат. С одной стороны, суд над Трампом способен дискредитировать его образ лидера мнений для какой-то части республиканцев, а с другой – добавит ему рейтинги благодаря образу персоны, от которой всеми силами пытаются избавиться политические оппоненты.

Для того электората, который постоянно поддерживает Трампа, эти судебные дела лишь усилят их уверенность в том, что он "свой парень". С этими людьми уже ничего не поделаешь. Однако для остальной части республиканцев ситуация обстоит несколько иначе. Против Трампа, помимо этого дела с деньгами по замалчиванию, предстоит выдвинуть еще два обвинения: в государственной измене за вывоз секретных документов и попытке государственного переворота за события 6 января. По сути, Трамп – федеральный преступник, разыскиваемый прокурором Манхэттена, а тот игнорирует повестки в суд. На самом деле для адекватных республиканцев и разумной части политикума обвинения против Трампа покажут, кто он на самом деле,

– объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Проблемой для внутренней ситуации в США остается пылкая риторика Трампа по поводу любых обвинений в свой адрес. Бывший президент США в своем Твиттере неоднократно призывал своих сторонников к массовым протестам. Такая риторика перекликается с его выступлениями перед штурмом Капитолия США 6 января 2021 года, когда Трамп фактически подстрекал людей к бунту, заявляя, что "выборы были украдены".

Зато даже прямые обвинения или решения суда не помешают Трампу продолжить свою президентскую кампанию, и он уже показал, что останавливаться не собирается. Дело в том, что законодательство США не мешает кандидату вести кампанию и избираться президентом, даже находясь в тюрьме. Более того, это позволит Трампу еще сильнее сплотить вокруг себя главных сторонников из "Кокуса Свободы" в Конгрессе и представить своему ядерному электорату любые судебные решения против себя как политическое преследование. Даже в контексте войны в Украине Трамп пытается делать вид, будто "глубинное государство" судебными делами пытается подавить голос миролюбивого экс-президента.

Не совпадение и то, что "глубинное государство" преследует меня даже больше с тех пор, как я пообещал закончить войну в Украине,

– заявил Дональд Трамп.

Интересно, что Трамп прибегает к использованию конспирологии в своих публичных выступлениях, ведь термин "глубинное государство", или "deep state", происходит от конспирологической теории, согласно которой всю политикуа в США тайно контролирует узкий круг людей. Склонность к разного рода теориям заговоров лишь придает Трампу общие черты с Владимиром Путиным, который также постоянно использует конспирологию для запугивания собственного населения.

Впрочем, арест Трампа все равно существенно усложнил бы его президентскую кампанию. Публичная предвыборная агитация, когда кандидат в президенты ездит по американским штатам с выступлениями, была бы практически невозможна. Но даже административная судебная тяжба усложнила бы работу предвыборного штаба Дональда Трампа и всячески отвлекала его от основной цели. Однако наибольшую угрозу для амбиций Трампа несут даже не суды или политические оппоненты, а нарастающий мощный раскол внутри Республиканской партии по мере того, как США приближаются к выборам, а сам Трамп становится все более токсичной фигурой.

Темные лошадки Республиканской партии могут победить на праймериз

Республиканская партия сегодня борется с внутренними разногласиями и активно ищет альтернативу Дональду Трампу, которого даже однопартийцы и самые близкие люди из его прошлой каденции считают слишком опасным.

Долгое время внутри партии ставку делали на Рона Десантиса, однако своими последними заявлениями о войне в Украине и слабыми оправданиями он заставил львиную часть республиканцев усомниться в целесообразности его дальнейшей поддержки. В противоположность этому, публичные шаги начали делать альтернативные кандидаты – которых меньше упоминают сегодня, особенно в украинском медиапространстве, но достаточно известные республиканцы, которые могут проложить путь в Белый дом на противопоставлении себя двум сегодняшним фаворитам.

Бывший посол в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о своем участии в президентской гонке еще в феврале этого года и стала единственной кандидаткой, которая бросила вызов бывшему президенту Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии. Это даже несмотря на то, что ранее Хейли поддерживала Трампа и говорила, что откажется от участия в предвыборной погоне, если экс-президент заявит о намерениях баллотироваться. Хейли резко изменила тон и сегодня пытается представить определенную смену поколений в высшей американской политике и стать первой женщиной-кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Это больше, чем один человек. И когда вы смотрите на будущее Америки, я думаю, что пришло время для смены поколений. Я не думаю, что вам нужно иметь 80 лет, чтобы стать лидером в Вашингтоне,

– заявила Никки Хейли.



Никки Хейли выступает во время предвыборной агитации в Южной Каролине / Фото Getty

Позиция Никки Хейли по отношению к Украине также резко отличается от высказываний Дональда Трампа. Кандидат в президенты США выступила в поддержку Украины и даже заявила, что проигрыш нашего государства в войне с Россией может привести к мировой войне. Хейли также связывает исход войны в Украине с развитием других международных ситуаций, где США сегодня видят свой национальный интерес. В частности, речь идет о напряженности между Китаем и Тайванем.

Китай следит за тем, что мы делаем с Украиной. Они следят, на кого мы наложили санкции. Они смотрят, что к нам присоединяются другие страны. Если они увидят, что мы остаемся верны Украине с нашими союзниками, они воздержатся от Тайваня. Это большой вопрос, почему все это имеет значение,

– сказала Хейли.

Впрочем, среди политических аналитиков в США существуют определенные сомнения относительно возможности Хейли победить на праймериз Республиканской партии. Хейли действительно может сыграть на противостоянии двух основных фаворитов и использовать большой багаж своих прошлых достижений на посту губернатора как основное оружие, однако ее непоследовательная позиция угрожает доверию к ней со стороны электората, а более узнаваемые кандидаты перетянут на себя внимание республиканских доноров.

Но Никки Хейли не единственный сторонник Трампа, готовая сегодня бросить вызов своему бывшему боссу. Майк Пенс, который был вице-президентом во время каденции Трампа, сегодня может стать одним из его самых ожесточенных противников. При этом он имеет определенный "компромат" на Трампа, ведь сегодня Пенс является главным свидетелем в судебном процессе о штурме Капитолия США.

В 2021 году, уже после подсчета голосов, в Конгрессе проходила процедура утверждения кандидатуры Джо Байдена на пост президента США. Пенс, который тогда был главой Сената, столкнулся с большим давлением со стороны Дональда Трампа, который требовал саботировать утверждение результатов выборов. В конце концов Пенс отказался от авантюры Трампа, из-за чего тот набросился с оскорблениями в адрес своего вице-президента.



Майк Пенс вместе с семьей скрываются в одном из кабинетов во время штурма Капитолия, 6 января 2021 года / Фото ABC News

На сегодняшний день Майк Пенс до сих пор не решил, будет ли свидетельствовать против Трампа в суде, ведь он до сих пор может подать апелляцию и отказаться разглашать информацию, направленную против экс-президента. В частности, Пенс до сих пор не заявил о намерениях участвовать в праймериз Республиканской партии, но в том случае, если он примет такое решение, информация о штурме Капитолия и частных разговорах с Трампом, которые предшествовали этим событиям, могут существенно поколебать позиции бывшего президента и окончательно лишить его поддержки внутри партии.

Настоящей неожиданностью стала информация о возможном визите в Украину Майка Помпео, который предварительно должен состояться уже 3 апреля. Помпео занимал должность государственного секретаря США в администрации Дональда Трампа, а до этого возглавлял ЦРУ. Помпео является одним из ведущих деятелей Республиканской партии, который сумел сохранить свои позиции внутри партии, даже несмотря на серьезную внутриполитическую турбулентность и приближенность к экс-президенту. Деталей визита Помпео в Украину до сих пор нет, и неизвестно планируется ли его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помпео был настоящим ястребом внутри администрации Трампа и всячески критиковал его за сближение с Путиным, был настроен против России и продвигал оказание Украине большей поддержки. Плюс Помпео очень быстро учится, он из профессионального разведчика стал профессиональным дипломатом всего за несколько лет. Мы видим, что Украина становится все более важной темой внутри США, поэтому Помпео важно приехать сюда, увидеть все своими глазами, пообщаться с людьми, сформировать собственную позицию и готовить ее к тому, чтобы стать кандидатом,

– говорит Александр Краев.



Помпео: "США нужны лидеры, которые смотрят вперед, а не в зеркало заднего вида, притворяясь жертвой" / Фото AP

Очевидно, что Майк Помпео выбирает стратегию критики своих главных оппонентов – Трампа и Деcантиса, выражающих сомнения относительно будущей поддержки Украины. Пока Деcантиса приходится публично приглашать в Киев, Помпео по собственной инициативе отправляется в Украину с пока необъявленным визитом. Позиция Майка Помпео относительно поддержки Украины достаточно последовательна, ведь еще в прошлом году он заявил, что считает войну России против Украины геноцидом, и подчеркнул, что Путин не остановится, если добьется успеха на Юге Украины и на Донбассе.

Противоправная, нападающая война Путина является спланированным геноцидом, то есть умышленным уничтожением народа. Если позволить России властвовать на Донбассе и побережье Украины, следующим шагом Путина будет захват контроля над энергоресурсами других независимых стран, которые когда-то были частью СССР,

– заявил Майк Помпео.

При этом Помпео полностью убежден, что США не должны воевать за другую страну, то есть выступает против отправки американских войск на войну с Россией, но он убежден, что интерес США заключается в том, чтобы поддерживать Украину и не допустить распространения войны по всей территории Европы, когда американцам действительно пришлось бы вмешаться напрямую ради защиты стран-членов НАТО. Майк Помпео выступал за отправку Украине танков Abrams еще летом прошлого года и считает, что западный мир должен работать над созданием нового глобального альянса, где бы главенствовали общие ценности свободы, чтобы успешно противостоять диктатурам России и Китая.

Президент-республиканец – проблема для Украины?

Впрочем, несмотря на высокий уровень поддержки Дональда Трампа и изоляционистской политики, которую он продвигает, ситуация до сих пор не определена. Сегодняшние опросы в США показывают достаточно высокий рейтинг Трампа, но ситуация может резко измениться, когда больше кандидатов от Республиканской партии объявят о своих намерениях участвовать в президентской гонке в США и начнут собственную предвыборную кампанию.

При этом апокалиптическая картина, согласно которой Владимир Путин воплощает в жизнь свои планы по затягиванию войны до начала внутриполитического процесса в США, а в конце концов, с помощью лояльного к себе Дональда Трампа склоняет Украину к фактической капитуляции, представляется все менее вероятной. Окончательный гвоздь в гроб этой идеи Кремля должны внести праймериз Республиканской партии, если Трамп проигрывает внутрипартийную борьбу.

Несмотря на то, что уровень поддержки Украины среди республиканского электората постепенно снижается, она все еще остается на достаточно высоком уровне. При этом, американские мидтермы продемонстрировали определенную усталость от популистской риторики трампистов, ведь триумфальной победы на выборах в Конгресс республиканцы не показали Украина наоборот становится все более важной темой для внутренней политики США. с приближением выборов следует ожидать "очереди" из разного рода политиков и будущих кандидатов в президенты США, желающих посетить Киев.

При этом провал на промежуточных выборах внес еще больше раздора внутрь Республиканской партии, а подход к праймериз в этом году должен стать максимально бдительным и серьезным. термин. Учитывая определенное разочарование американцев в Байдене, заключающееся в определенных провалах во внутренней политике, правильный кандидат от республиканцев потенциально способен обеспечить Республиканской партии председательство в Белом Доме.