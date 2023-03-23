Хотя перед этим заявлял, что якобы в Украине "территориальный спор". Также Рон Де Сантис называл помощь от США не "жизненно важным" национальным интересом.

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Какое новое заявление сделал губернатор Флориды

Я думаю, что он (Путин – 24 Канал) военный преступник. США не признают Международный уголовный суд… Но я считаю, что он должен нести ответственность,

– заявил Рон ДеСантис.

Также должностное лицо оправдалось после заявлений о целесообразности военной помощи Украине. Это произошло после того, как его раскритиковала Республиканская партия. Поэтому губернатор Флориды заявил, что:

"очевидно, что Россия вторглась в прошлом году – это было неправильно. Они ворвались в Крым и захватили его в 2014 году – это также было неправильным;

если бы я мог сделать это просто щелкнув пальцами – я вернул бы 100% этих территорий Украине".

Однако Рон ДеСантис также добавил, что "реальность" такова, что "вмешательство США с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск... было бы ошибкой".

Именно это я всегда имел в виду. Россия ошиблась, вторгнувшись в Украину. Они ошиблись, когда забрали Крым,

– заявил чиновник.

Более того, ДеСантис выразил убеждение, что Украина победит в войне. Также он сказал: "Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо".

Что этому предшествовало