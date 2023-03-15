Только по официальным данным ООН Россия убила и ранила тысячи украинцев. В реальности – цифры гораздо выше. Там, куда вторглись оккупанты, остаются братские могилы. Страна-террористка обстреливает жилые дома, унося жизнь целых семей.

Обратите внимание Украина обвиняет 2 российских снайперов в изнасиловании матери и 4-летнего ребенка, – Reuters

Между тем одиозный ДеСантис, который метит в президенты США, назвал войну России с Украиной "территориальным спором". Кроме того, политик пытался цинично апеллировать к национальным интересам Штатов. Якобы действующие власти США не уделяют им достаточно внимания, потому что сосредоточены на помощи Украине.

Как отреагировали в МИД Украины

Олег Николенко – спикер МИД Украины – уже отреагировал на позорное заявление ДеСантиса.

Мы уверены, что как экс-военный офицер, который находился в зоне боевых действий, губернатор Рон ДеСантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США,

– заявил Николенко.

Заметьте! Тем временем Россия над Черным морем сбила MQ-9 Reaper – американский БпЛА. В Воздушных силах ВСУ отметили, что это типичный поступок страны-террористки.