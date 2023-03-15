Лише за офіційними даними ООН Росія вбила та поранила тисячі українців. У реальності – цифри набагато вищі. Там, куди вторглися окупанти, залишаються братські могили. Країна-терористка обстрілює житлові будинки, забираючи життя цілих сімей.

Зверніть увагу Україна звинувачує 2 російських снайперів у зґвалтуванні матері та 4-річної дитини, – Reuters

Тим часом одіозний ДеСантіс, який мітить у президенти США, назвав війну Росії з Україною "територіальною суперечкою". Окрім того, політик намагався цинічно апелювати національними інтересами Штатів. Буцімто чинна влада США не приділяє їм достатньо уваги, бо зосереджена на допомозі Україні.

Як відреагували у МЗС України

Олег Ніколенко – речник МЗС України – вже відреагував на ганебну заяву ДеСантіса.

Ми впевнені, що як ексвійськовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон ДеСантіс знає різницю між "суперечкою" та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США,

– заявив Ніколенко.

Зауважте! Тим часом Росія над Чорним морем збила MQ-9 Reaper – американський БпЛА. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що це – типовий вчинок країни-терористки.