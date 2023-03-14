У небі над Чорним морем зник американський безпілотник MQ-9 Reaper. Наразі триває розслідування, але, за попередніми даними, його було збито.

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Американський безпілотник зачепив російський літак

Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем

За їхніми даними, його перехопив і вдарив російський літак Су-27, внаслідок чого MQ-9 впав.

Кілька разів перед зіткненням два російських літаки Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері,

– повідомили у Європейському Командуванні.

Тим часом Видання Politico з посиланням на джерела повідомляє, що безпілотник буцімто остаточно збили за рішенням американського командування, оскільки його пропелер зачепив російський Су-27 й це нібито все одно призвело до втрати БпЛА.

Довідка. Q-9 Reaper – це дистанційно керований безпілотник, який використовується для спостереження та розвідки, а також для атак. Він може бути оснащений ракетами, але європейське командування США заявило, що безпілотник, що впав сьогодні, був виключно розвідувальним літаком й виконував звичайну операцію.

Реакція США та НАТО

У Білому домі повідомили, що Байдена вже проінформували про інцидент між російським Су-27 та американським БпЛА.

Прессекретар Джон Кірбі сказав, що Держдеп США повідомить російських чиновників про побоювання щодо ситуації.

Тим часом високопоставлений воєначальник Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі, поінформував усі 30 держав-членів НАТО про інцидент з MQ-9 Reaper.