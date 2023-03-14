У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактично ракетних комплексів наземного базування та польотами ворожих МіГ-31К.
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Коли злітає МіГ-32К тривогу оголошують по всій Україні
Всеукраїнська тривога оголошується щоразу, коли злітає російський МіГ-31К. Це носій ракети Х-47м2 "Кинджал" і може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.
Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Вони небезпечні тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту. Крім цього, одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз, тож засоби ППО фіксують їх надто пізно та не встигають відреагувати.
Прослідкувати момент запуску "Кинджала" у Повітряних сил поки що немає технічної можливості немає.