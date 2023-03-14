В воздушных силах ВСУ объяснили, что масштабные воздушные тревоги 14 марта были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактически ракетных комплексов наземного
базирования и полетами враждебных МиГ-31К.
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Хронология 14 марта: Воздушные силы.
Когда взлетает МиГ-32К тревогу объявляют по всей Украине
Всеукраинская тревога объявляется всякий раз, когда взлетает российский МиГ-31К. Это носитель ракеты Х-47м2 "Кинжал" и может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.
Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Они небезопасны тем, что могут маневрировать на траектории полета. Кроме того, сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз, поэтому средства ПВО фиксируют их слишком поздно и не успевают отреагировать.
Проследить момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока нет технической возможности.