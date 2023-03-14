В воздушных силах ВСУ объяснили, что масштабные воздушные тревоги 14 марта были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактически ракетных комплексов наземного

базирования и полетами враждебных МиГ-31К.

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Хронология 14 марта: Воздушные силы.

Около 10 часов тревога звучала на Юге, Севере и Востоке и была связана с активностью тактической авиации. В частности, на юге российские самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

С 10:27 на Востоке Украины была опасность внедрения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.

В 15.26 масштабная воздушная тревога раздалась из-за угрозы применения баллистических ракет.

Тревоги в 13:00, 14:30 и 16:30 объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет "Кинжал" с авиабазы "Саваслейка". Эти тревоги были не продолжительными. В воздушных силах предположили, что скорее всего это тренировочные полеты.

Когда взлетает МиГ-32К тревогу объявляют по всей Украине

Всеукраинская тревога объявляется всякий раз, когда взлетает российский МиГ-31К. Это носитель ракеты Х-47м2 "Кинжал" и может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Они небезопасны тем, что могут маневрировать на траектории полета. Кроме того, сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз, поэтому средства ПВО фиксируют их слишком поздно и не успевают отреагировать.

Проследить момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока нет технической возможности.