Это свидетельствует о том, что россияне ищут новый подход, как обходить украинскую систему ПВО. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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По словам военного, сейчас россияне используют тактику нащупывания определенных механизмов украинской ПВО, используют креативный подход, привлекают разные методики. Большинство из них не срабатывают, поэтому их отвергают. Ранее, например, использовали воздушные шары, которые не дали результатов, теперь эту идею не применяют.

Авиация на юге

14 марта россияне также попытались выйти звеном для пусков на Одесское побережье, заметил Свитан, предположительно, это были противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Пытаются выискивать нашу линию противовоздушной обороны, выбить локаторы. Конечно, получили обратное, поскольку эти ракеты все-таки старые, их довольно неплохо можно сбить, если понятно с какой стороны они идут,

– добавил эксперт.

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Авиация на востоке

Самолеты, 14 марта находившиеся на севере и востоке выполняли разные задачи, сообщил военный.

С востока самолеты заходили на больших высотах, вероятнее всего, примерялись работать авиабомбами. В последнее время с восточной стороны в районе Купянска, Сватового, Кременной, Бахмута и Авдеевки враг пытается готовить сброс управляемых авиабомб с высоты около 10 километров. Дальность таких бомб составляет от 25 до 40 километров.

Но пока не подходят, боятся наших систем ПВО. У них на каждом самолете стоит система предупреждения об облучении (СПО). Вероятно, они подходят к линии фронта, СПО предупреждает их об облучении нашими радарами и они отходят,

– сказал полковник.

Он добавил, что иногда все-таки на линии столкновения попадают такие бомбы.

Фальшь-цели

Относительно фальшь-целей россиян полковник предположил, что они используют системы радиоэлектронной борьбы, которые формируют фальшивые цели на экранах блокаторов, не пуская ракет.

Этим враг переводит украинские локаторы из пассивного в активный режим, чтобы определить цели, также пытается выманить украинские ракеты на фальшь-цель.

Мы можем по ней ударить ракетой, потеряв ее, поскольку ракета стоит определенных средств, к тому же их не так много. Это один из механизмов, как россияне креативно подходят и прощупывают нашу систему ПВО,

– резюмировал полковник.

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