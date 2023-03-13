В настоящее время наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.
Важно Возможны пуски ракет: в Киеве и еще нескольких областях объявили тревогу
Есть угроза нанесения ракетных ударов по Украине
По словам Назарова, в настоящее время не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников.
В Черное море выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".
Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высокая,
– отметил спикер ОК "Юг".
Позже стало известно, что по состоянию на 11:35 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подводная лодка. Общий залп – до 20 ракет.
Почему "затянулась" ракетная атака России
Недавно Наталья Гуменюк объяснила разницу в промежутках между последними ракетными ударами по Украине. По ее словам, не следует проводить параллели между увеличением отрезка времени в последних массированных атаках по Украине. Месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью во времени, но и психологической игрой.
"То есть все ждут, они постоянно сдвигают, и в момент, когда немного ослабляется психологическое напряжение, они наносят удар", – отметила Гуменюк.
Массированная ракетная атака 9 марта: что известно
- Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе. Всего враг совершил 81 пуск ракет разного базирования.
- В Киеве из-за перебоев с электроснабжением возникали проблемы с водой.
- Денис Шмыгаль сообщал, что в результате обстрела были повреждены объекты генерации и распределения в 8 регионах.
- Также враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
- Кроме того, в Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализированы.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по поводу массированной ракетной атаки Украины 9 марта.