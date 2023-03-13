В настоящее время наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

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Есть угроза нанесения ракетных ударов по Украине

По словам Назарова, в настоящее время не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников.

В Черное море выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высокая,

– отметил спикер ОК "Юг".

Важно! Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги.

Позже стало известно, что по состоянию на 11:35 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подводная лодка. Общий залп – до 20 ракет.

Почему "затянулась" ракетная атака России

Недавно Наталья Гуменюк объяснила разницу в промежутках между последними ракетными ударами по Украине. По ее словам, не следует проводить параллели между увеличением отрезка времени в последних массированных атаках по Украине. Месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью во времени, но и психологической игрой.

"То есть все ждут, они постоянно сдвигают, и в момент, когда немного ослабляется психологическое напряжение, они наносят удар", – отметила Гуменюк.

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