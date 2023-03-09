Предварительно, из-за массированной атаки один человек погиб, два – пострадали. Все подробности выясняют.

Важно Во время массированной ракетной атаки в Киеве прогремели мощные взрывы: есть пострадавшие

Что известно о прилетах на Днепропетровщине

К сожалению, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия – там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы и тушат пожары и ликвидируют последствия атак.

Кроме этого, враг нанес артиллерийские обстрелы по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов.

В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень – они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний.

Всюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется. Больше деталей – позже. Не публикуйте фото и видео прилетов! Не помогайте врагу!

– подчеркнул глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия атак сейчас ликвидируют.

Также из-за вражеских обстрелов в области применяются экстренные отключения света. В результате были обесточены канализационно-фильтрационные станции на левом берегу города Каменское. Из-за отсутствия света в Первомайске пока прекращено водоснабжение.

Сколько ракет сбили на Днепропетровщине

Наши защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских ракет.