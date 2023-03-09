Попередньо, через масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Усі подробиці наразі з’ясовують.
Важливо Під час масованої ракетної атаки у Києві пролунали потужні вибухи: є постраждалі
Що відомо про прильоти на Дніпропетровщині
На жаль, пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства – там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби та приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.
Окрім цього, ворог завдав артилерійських обстрілів по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.
Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець – їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань.
Усюди продовжується обстеження територій. Інформація уточнюється. Більше деталей - згодом. Не публікуйте фото та відео прильотів! Не допомагайте ворогу!
– наголосив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Наслідки атак нині ліквідовують.
Також через ворожі обстріли в області застосовуються екстрені відключення світла. Внаслідок цього було знеструмлено каналізаційно-фільтрувальні станції на лівому березі міста Кам’янське. Через відсутність світла у Першотравенську поки що припинено водопостачання.
Скільки ракет збили на Дніпропетровщині
Наші захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.