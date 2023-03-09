Взрыв раздался около 5:50. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Снова удары по энергетике: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Есть угроза новых ударов

То ли это был прилет, то ли работа ПВО – по состоянию на 5:55 неизвестно. Однако мониторинговая группа Monitor предупреждает об угрозе взрывов в столице. Поэтому берегите себя и находитесь в укрытиях.

В 05:57 Monitor сообщил, что предварительно по Киеву могли нанести удар баллистикой. Ее запускали из Курской области. Заметим, что от Курска до столицы расстояние более 400 километров. Его баллистические ракеты способны преодолеть в считанные минуты.

Предварительно в городе мог случиться прилет. Как рассказывают в сети, на месте попадания поднялся столб дыма. Впоследствии стало известно о том, что вспыхнул сильный пожар. Ожидаем подтверждения от местных властей.

По имеющейся информации, в некоторых районах Киева отсутствует свет. Официально о попадании в объекты энергетической инфраструктуры не сообщали. Так что пока можем предположить, что это были превентивные меры по минимизации последствий ракетного удара.

06:25. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что взрывы были в Голосеевском районе Киева. На место отправились все необходимые службы. Деталями он пообещал поделиться позже.

06:37. В Киевской ОВО сообщили о работе ПВО. Жителей области призвали сохранять информационную тишину. Попросили их ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

06:58. Корреспонденты "Суспильного" сообщили об очередном взрыве в Киеве. Предварительно сработало ПВО. Напоминаем, что воздушная тревога все еще продолжается, так что не покидайте укрытий. В 07:00 Monitor подчеркнул, что "это еще не всё".

07:14. Мэр подтвердил еще один взрыв в Киеве. В этот раз прилет произошел в Святошинском районе. Туда тоже направили все подходящие службы. Известно, что во дворе одного из жилых домов горят автомобили.

Через несколько минут он уточнил информацию об этом ударе. По словам Виталия Кличко, в Святошинском районе пострадали два человека. Им уже оказывают помощь медики на месте.