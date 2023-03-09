24 Канал собрал для вас все, что известно о массированной ракетной атаке и ее последствиях. О том, куда запускали ракеты россияне, где фиксировали попадания, а где работала ПВО – читайте дальше.

Обратите внимание Россияне атаковали Одессу ракетами: в городе экстренно выключили свет

Удары по энергообъекту в Одесской области

Еще только во время тревоги из-за угрозы ракетной атаки по энергообъектам, в ДТЭК сообщили об отключении света в Одессе и области. Это было превентивное мероприятие и, как оказалось, не зря.

В местных телеграмм-каналах несколько раз появлялись сообщения о взрывах в Одесской области. В 4:12 глава ОВА Максим Марченко подтвердил ракетные удары и сообщил, что зафиксированы попадания в энергообъекты области, из-за чего повреждены и частные дома.

В то же время силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты. Пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. В области продолжают действовать отключения.

Серия взрывов в Харькове

Около 3:50 в Харькове началась серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов подтвердил обстрел города. Впоследствии мэр отметил, что под прицелом оказались энергетические объекты, из-за чего в некоторых районах Харькова есть перебои со светом.

В то же время председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову и области россияне нанесли 15 ракетных ударов, атакуя критическую инфраструктуру. Также в области зафиксировано попадание в частный дом. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

В Киевской области отработала ПВО

В Киевской области во время тревоги слышали звуки взрывов. Однако в ОВА сообщили, что по состоянию на 4.20 в области слышали звуки работы сил противовоздушной обороны.

В сети после этого появились еще сообщения о взрывах в области, однако власти пока не комментируют их.

Во время тревоги были сообщения о взрывах в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Однако представители власти по состоянию на 5:10 пока не публиковали информацию о ситуации в этих регионах.